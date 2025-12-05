– Foto: Struwe

Mu/Ku verdient sich als Einheit den Sieg gegen den Spitzenreiter „Das war ein hart erarbeiteter Sieg"

Der Tabellenzweite Mu/Ku hat im Nachholspiel erfolgreich Revanche genommen an Spitzenreiter Wiepenkathen. Der Titelkampf verspricht nach der Winterpause umso mehr Spannung.

Der Kreisliga-Top-Torjäger schießt die Spitzengruppe noch enger zusammen! Der FC Mulsum/Kutenholz hat am Donnerstagabend das nachgeholte Topspiel gegen den TSV Wiepenkathen spät für sich entschieden. In den Schlussminuten wurde es hitzig. Zunächst erwischte der Tabellenführer den besseren Start: Nachdem Baris Duman aus spitzem Winkel noch an der Unterkante der Latte scheiterte (2.), verwandelte Nico Bardenhagen nur eine Zeigerumdrehung später nach einem Foulspiel an Jannik Spreckels vom Punkt für die Gäste (3.).

Im Hinspiel (4:0) und im Kreispokal-Aufeinandertreffen (3:0) setzte sich Wiepenkathen jeweils souverän durch, bespielte dort aber einen tiefstehenden Gegner. Sicherlich auch in Anbetracht des schwer zu bespielenden Geläufs lief Mulsum/Kutenholz dieses Mal sehr hoch an, was ihnen vor allem nach dem Seitenwechsel optische Überlegenheit verschaffte. Finn Marzog drückte schließlich eine scharfe Hereingabe von Fabian Müller noch an den Querbalken, doch Zwillingsbruder Nick staubte mit dem Kopf zum Ausgleich ab (49.). In der Schlussphase gelang es den Gastgebern den Druck zu erhöhen, sodass der zielgenaue Linksschuss von Kjell Heitmann folgerichtig zum umjubelten Siegtreffer führte (90.). Kurz danach hatte Mulsums 16-Tore-Mann Glück, dass er für ein hartes Einsteigen gegen Tim Duchow nur die Gelbe Karte sah (90.+6), Wiepenkathens Spreckels entgeht nach einer Tätlichkeit, die „nur“ mit einer Ampelkarte sanktioniert wurde, zumindest einer längeren Sperre (90.+8).