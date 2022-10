Mu/Ku - O/O: Wenn Nachbarn gegeneinander kicken

Es gibt Fußballspiele und es gibt Derbys. Der Begriff "Derby" wird für ein prestigeträchtiges Traditionsduell verwendet, bei dem zwei rivalisierende Mannschaften aus einer Region aufeinandertreffen. Und eben ein solches Ereignis fand in der Bezirksliga 4 statt, als sich Mu/Ku und O/O gegenüberstanden. Am Ende gab es ein gerechtes 1:1 in einer wohltuend fairen Atmosphäre.

Mu/Ku-Coach Martin Gerken sagt, Derbys hätten ihre eigenen Gesetze und dabei sei auch der Tabellenstand völlig egal. "Man kennt sich untereinander, will den Fans einiges bieten, und schon im Vorwege wird viel diskutiert über das Duell mit dem Nachbarn. 90 Minuten wird hart gefightet, danach aber gibt es ein gemeinsames Bierchen in freundschaftlicher Atmosphäre."Beide Vereine sind die momentanen Dauerbrenner der Bezirksliga 4, kein anderes Team ist dort so lange beheimatet als dieses Duo. Mu/Ku ist seit 2015 dabei, O/O seit 2011. Doch neben aller Rivalität gibt es Parallelen: Mu/Ku entstand aus dem Zusammenschluss der Clubs TSV Mulsum und VfL Kutenholz; O/O hat die Vereine FC Eintracht Oste und TuS Oldendorf als Ursprung.

Und auch bei den aktuellen Trainern gibt es Gemeinsamkeiten. Beide Clubs vertrauen früheren Führungsspielern: Sowohl Arne Hees (O/O) als auch Martin Gerken (Mu/Ku) agierten jahrelang als Mittelfeldstrategen ihrer Clubs.

Zumeist waren beide Vereine eher in der unteren Tabellenregion zu Hause, kämpften des Öfteren als direkte Konkurrenten gegen den Abstieg. Aber immer gelang es beiden, rechtzeitig den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In dieser Saison driften beide Clubs allerdings ein wenig auseinander: O/O rangiert unten, während Mu/Ku in der Spitzengruppe mitmischt.Bei aller Konkurrenz geht es nach dem Spiel schnell wieder harmonisch zu. Und so sind die Partien zwischen Mu/Ku und O/O keineswegs nach dem Abpfiff beendet. Schon manches Mal war die berühmte dritte Halbzeit ebenso intensiv wie das Punktspiel.