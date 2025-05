MuKu II ist gerettet - Immenbeck III ist vorzeitig Meister

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr

Der MTV Himmelpforten II bleibt mit einem 2:0-Heimerfolg über die SV Ahlerstedt/Ottendorf V im Rennen um Platz zwei. Während die Gäste durch die Niederlage den Abstieg endgültig nicht mehr verhindern können, darf Himmelpforten bei fünf Punkten Rückstand zumindest rechnerisch noch vom Aufstieg träumen.

Den Führungstreffer erzielte Innenverteidiger Joey Koch in der 35. Minute nach einem Freistoß von der rechten Seite, den er per Innenseite im Tor unterbrachte. In der 70. Minute sorgte Marvin Henne nach einem Angriff über die linke Seite und einem Querpass im Strafraum mit einem platzierten Schuss für die Entscheidung.

„Es war von beiden Seiten ein engagiert geführtes Spiel, aber immer fair. Der 2:0-Endstand ging in Ordnung“, resümierte MTV-Trainer Thomas Borstelmann.

Eine kuriose Randnotiz: Der Torwart der Gastgeber kehrte erst am Morgen aus dem Urlaub zurück und musste mit zwei bis drei Stunden Schlaf und viel Kaffee durch das Spiel. Seine Leistung blieb dennoch fehlerfrei.