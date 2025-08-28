MuKu-Damen freuen sich über neues Outfit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein riesiges DANKESCHÖN an unsere großartigen Sponsoren! ❤️🖤❤️
Dank Edeka Eggert dürfen wir uns über schicke, neue Poloshirts freuen – perfekt für einen einheitlichen und professionellen Auftritt!
Und auch ein herzliches Dankeschön an die Volksbank Fredenbeck-Oldendorf-Ahlerstedt sowie das Pflegeteam Herbstzeit, die uns mit brandneuen Präsentationsanzügen ausgestattet haben. Damit treten wir nicht nur sportlich, sondern auch stilvoll auf! 💪👕
Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen – vielen Dank!