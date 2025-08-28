 2025-08-28T05:22:00.927Z

Vereinsnachrichten

MuKu-Damen freuen sich über neues Outfit

Vereinsnachricht des FC Mulsum/Kutenholz

Neues Outfit, neue Energie!

Ein riesiges DANKESCHÖN an unsere großartigen Sponsoren! ❤️🖤❤️

Dank Edeka Eggert dürfen wir uns über schicke, neue Poloshirts freuen – perfekt für einen einheitlichen und professionellen Auftritt!

Und auch ein herzliches Dankeschön an die Volksbank Fredenbeck-Oldendorf-Ahlerstedt sowie das Pflegeteam Herbstzeit, die uns mit brandneuen Präsentationsanzügen ausgestattet haben. Damit treten wir nicht nur sportlich, sondern auch stilvoll auf! 💪👕

Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen – vielen Dank!

28.8.2025, 14:00 Uhr
