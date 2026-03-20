Mujic und Eren übernehmen: Neue Impulse beim FC Alte Haide

Der FC Alte Haide setzt in der Rückrunde auf neue Impulse – der neue Trainerstab der 1. Herrenmannschaft ist vollständig. Mit Albin Mujic als Cheftrainer und Onur Eren als Co-Trainer feiert der Verein eine vielversprechende Kombination aus Erfahrung und Engagement im Fußball.
Albin Mujic, der über eine A-Lizenz verfügt und zuvor beim FC Deisenhofen tätig war, wird die Geschicke der Mannschaft leiten. Unterstützt wird er von Onur Eren, der zuletzt beim TSV Hohenbrunn als Cheftrainer aktiv war. Beide Trainer haben sich kürzlich kennengelernt und konnten bereits ihr erstes Training Anfang der Woche gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich gestalten.
Eine wichtige Konstante in der neuen Struktur ist die Fortführung bewährter Kräfte im Hintergrund: Der bisherige Torwarttrainer Fabio Di Palma, Teammanager Robert Kaunzinger und Massagetherapeut Lorenzo De Marco bleiben dem Team der ersten Herren weiterhin erhalten.
Sportlicher Leiter Daniel Crnicki und Geschäftsführer Oktay Kaya hießen die beiden Trainer herzlich willkommen. Crnicki äußerte sich begeistert über die neue Konstellation: „Wir sind froh, dass wir zwei Fachmänner zu uns gewinnen konnten. Dabei sind wir zuversichtlich, dass wir eine gute und starke Zusammenarbeit haben werden.“ Er hebt hervor, dass sowohl Mujic als auch Eren ein enorm großes Interesse daran zeigen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und effektiv zusammenzuarbeiten.
Die Verantwortlichen des FC Alte Haide blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass die neuen Trainer nicht nur frischen Wind in das Team bringen, sondern auch eine positive Atmosphäre schaffen werden.