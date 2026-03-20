Mujic und Eren übernehmen: Neue Impulse beim FC Alte Haide

– Foto: Lukas Behr

Der FC Alte Haide setzt in der Rückrunde auf neue Impulse – der neue Trainerstab der 1. Herrenmannschaft ist vollständig. Mit Albin Mujic als Cheftrainer und Onur Eren als Co-Trainer feiert der Verein eine vielversprechende Kombination aus Erfahrung und Engagement im Fußball.

Albin Mujic, der über eine A-Lizenz verfügt und zuvor beim FC Deisenhofen tätig war, wird die Geschicke der Mannschaft leiten. Unterstützt wird er von Onur Eren, der zuletzt beim TSV Hohenbrunn als Cheftrainer aktiv war. Beide Trainer haben sich kürzlich kennengelernt und konnten bereits ihr erstes Training Anfang der Woche gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich gestalten.