Muhovic sieht Eilendorf bereit für den nächsten Schritt

Elf Neuzugänge, davon acht Spieler aus der A-Jugend, und eine klare Philosophie: Der SV Eilendorf bleibt seinem Weg treu. Trainer Jasmin Muhovic blickt optimistisch auf die neue Saison und erwartet eine Landesliga, die „noch einmal eine Stufe besser“ sein wird.
Kontinuität auf der einen, mutige Verjüngung auf der anderen Seite – beim SV Eilendorf setzt Trainer Jasmin Muhovic seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison sieht der Coach seine Mannschaft nun bereit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.
Mit den ersten Wochen der Vorbereitung ist Muhovic hochzufrieden. Die Spieler seien in einem ausgezeichneten körperlichen Zustand zurückgekehrt, sodass der Fokus früh auf taktische Inhalte gelegt werden konnte. Weil viele andere Vereine ihre Vorbereitung erst später aufgenommen hatten, nutzte der SV Eilendorf die freien Platzkapazitäten für intensive Spielformen auf dem gesamten Feld. „So konnten wir viele Abläufe schon früh erkennen und später im Detail daran arbeiten“, erklärt der Trainer. Die Grundlagen seien gelegt, nun gehe es darum, die Spielidee weiter zu verfeinern.
Auch der Rückblick auf die vergangene Saison fällt insgesamt positiv aus. Zwar hätte sich der Verein tabellarisch eine bessere Platzierung gewünscht, doch zahlreiche Verletzungen erschwerten die Spielzeit erheblich. Gleichzeitig eröffneten sie jungen Spielern früh die Chance, Verantwortung zu übernehmen. „Die Jungs aus der U19 konnten wir hervorragend integrieren“, sagt Muhovic. Heute profitiere die Mannschaft davon, dass diese Talente bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt hätten und keine Eingewöhnungszeit mehr benötigten. Unter den gegebenen Umständen sei die erreichte Platzierung deshalb das Maximum gewesen.
Dieser Weg wird im Sommer konsequent fortgesetzt. Elf Neuzugänge verstärken den Kader, acht davon kommen direkt aus vier verschiedenen A-Jugendmannschaften. „Wir bleiben unserer Philosophie treu und werfen junge Spieler früh ins kalte Wasser“, betont Muhovic. Gleichzeitig konnten auch externe Verstärkungen verpflichtet werden, die sich schnell in das bestehende Mannschaftsgefüge eingefügt hätten. Handlungsbedarf sieht der Trainer deshalb nicht mehr. „Für unsere Verhältnisse sind wir hervorragend aufgestellt.“
Als stärkste Konkurrenten im Aufstiegsrennen nennt Muhovic den SV Breinig und Germania Lich-Steinstraß, die sich seiner Ansicht nach gezielt verstärkt haben. Auch den Absteiger Sportfreunde Düren zählt er zum engsten Favoritenkreis. „Ich finde, Marcel Demircan hat den Kader sogar stärker zusammengestellt als in der vergangenen Mittelrheinliga-Saison“, sagt der Eilendorfer Trainer.
Auf einzelne Begegnungen blickt Muhovic mit besonderer Vorfreude. Die Duelle mit den Sportfreunden Düren, dem SV Breinig, Aufsteiger SC Elsdorf oder Eintracht Verlautenheide versprechen aus seiner Sicht Fußball auf hohem Niveau. „Das macht einfach mega Bock“, sagt er. Besonders schätzt er die Arbeit seiner Trainerkollegen, deren Mannschaften allesamt für intensiven und spielerisch anspruchsvollen Fußball stehen.
Für den SV Eilendorf selbst formuliert Muhovic trotz der stärkeren Konkurrenz ambitionierte Ziele. Das eingespielte Gerüst der vergangenen Jahre sei erhalten geblieben, viele Leistungsträger gehen bereits in ihre vierte oder fünfte gemeinsame Saison. Gleichzeitig habe sich die Mannschaft weiter verjüngt – der Altersdurchschnitt lag in den Testspielen bei gerade einmal 20,7 Jahren. „Trotzdem traue ich dieser jungen, wilden Mannschaft das obere Tabellendrittel zu“, erklärt der Coach. Zwar wäre ein Verpassen dieses Ziels kein Drama, „aber man sollte sich auch nicht kleiner machen, als man ist.“
Besonders begeistert zeigt sich Muhovic von der Entwicklung der gesamten Liga. Für ihn hat die Landesliga durch zahlreiche hochkarätige Transfers noch einmal deutlich an Qualität gewonnen. „Ich erwarte tollen Fußball und hochintensive Spiele.“ Deshalb richtet der Trainer zum Abschluss sogar eine Einladung an alle Fußballfans der Region. Sie sollten nicht nur den SV Eilendorf besuchen, sondern die Landesliga insgesamt genießen. „Es sind viele Trainer dabei, die ich sehr wertschätze und die hervorragenden Fußball spielen lassen. Dazu kommen zahlreiche Derbys – das wird eine richtig spannende Saison.“