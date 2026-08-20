Muhovic sieht Eilendorf bereit für den nächsten Schritt Der SV Eilendorf setzt seinen konsequenten Weg mit jungen Talenten fort. Trainer Jasmin Muhovic sieht seine Mannschaft trotz eines nochmals stärkeren Teilnehmerfeldes im oberen Tabellendrittel – und schwärmt von der Qualität der Landesliga. von Tim Zimmer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schneiders

Elf Neuzugänge, davon acht Spieler aus der A-Jugend, und eine klare Philosophie: Der SV Eilendorf bleibt seinem Weg treu. Trainer Jasmin Muhovic blickt optimistisch auf die neue Saison und erwartet eine Landesliga, die „noch einmal eine Stufe besser“ sein wird.

„Man sollte sich nicht kleiner machen, als man ist“ Kontinuität auf der einen, mutige Verjüngung auf der anderen Seite – beim SV Eilendorf setzt Trainer Jasmin Muhovic seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison sieht der Coach seine Mannschaft nun bereit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Mit den ersten Wochen der Vorbereitung ist Muhovic hochzufrieden. Die Spieler seien in einem ausgezeichneten körperlichen Zustand zurückgekehrt, sodass der Fokus früh auf taktische Inhalte gelegt werden konnte. Weil viele andere Vereine ihre Vorbereitung erst später aufgenommen hatten, nutzte der SV Eilendorf die freien Platzkapazitäten für intensive Spielformen auf dem gesamten Feld. „So konnten wir viele Abläufe schon früh erkennen und später im Detail daran arbeiten“, erklärt der Trainer. Die Grundlagen seien gelegt, nun gehe es darum, die Spielidee weiter zu verfeinern.

Auch der Rückblick auf die vergangene Saison fällt insgesamt positiv aus. Zwar hätte sich der Verein tabellarisch eine bessere Platzierung gewünscht, doch zahlreiche Verletzungen erschwerten die Spielzeit erheblich. Gleichzeitig eröffneten sie jungen Spielern früh die Chance, Verantwortung zu übernehmen. „Die Jungs aus der U19 konnten wir hervorragend integrieren“, sagt Muhovic. Heute profitiere die Mannschaft davon, dass diese Talente bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt hätten und keine Eingewöhnungszeit mehr benötigten. Unter den gegebenen Umständen sei die erreichte Platzierung deshalb das Maximum gewesen. Dieser Weg wird im Sommer konsequent fortgesetzt. Elf Neuzugänge verstärken den Kader, acht davon kommen direkt aus vier verschiedenen A-Jugendmannschaften. „Wir bleiben unserer Philosophie treu und werfen junge Spieler früh ins kalte Wasser“, betont Muhovic. Gleichzeitig konnten auch externe Verstärkungen verpflichtet werden, die sich schnell in das bestehende Mannschaftsgefüge eingefügt hätten. Handlungsbedarf sieht der Trainer deshalb nicht mehr. „Für unsere Verhältnisse sind wir hervorragend aufgestellt.“