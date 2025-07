Muhammed Öztürk steigt in die Landesliga auf

Muhammed Öztürk – Foto: SRG Riß

Die Schiedsrichtergruppe Riß darf sich über einen besonderen Erfolg freuen: Muhammed Öztürk vom SV Schemmerhofen wird in der kommenden Saison Spiele bis zur Landesliga leiten. Dies geht aus der jüngsten Qualifikationssitzung des Schiedsrichterausschusses des Württembergischen Fußballverbandes hervor. Öztürk ist damit der einzige Aufsteiger der Gruppe Riß in die zweithöchste Spielklasse auf Verbandsebene.

In seiner zweiten Saison unter Beobachtung in der Bezirksliga überzeugte Öztürk die Verantwortlichen durch konstant gute Leistungen. Nach seinen ersten vier Einsätzen wurde er für die sogenannte Aufstiegsrunde nominiert – ein Verfahren, in dem sich insgesamt 51 Schiedsrichter aus ganz Württemberg für die Landesliga qualifizieren können. In der Endabrechnung belegte Öztürk Platz 13 unter den 15 Aufsteigern. Die Einordnung verdient besondere Beachtung, da Öztürk als einziger Vertreter der SRG Riß an der Aufstiegsrunde teilnahm. Der 24-Jährige wird künftig auch von Assistenten begleitet und Spiele in den Landesliga-Staffeln 2, 3 und 4 leiten.

Etablierte Landesliga-Schiedsrichter halten Niveau Auch in der Landesliga selbst war die Schiedsrichtergruppe Riß vertreten. Dennis Wahl (SG Mettenberg) und Jürgen Hinderhofer (FC Mengen) erreichten in der Gesamtwertung der Landesliga-Schiedsrichter einen geteilten 33. Platz von 75 Gelisteten. Kevin Popp (FC Wacker Biberach) rangiert auf Platz 37, Marco Komander (TSG Maselheim-Sulmingen) belegt Platz 50. Alle vier werden somit weiterhin in der Landesliga eingesetzt.