Muhammed Güner soll dem SV Lohkamp zum Aufstieg helfen SV Lohkamp verpflichtet Muhammed Güner vom HSV Barmbek-Uhlenhorst. Der Mittelfeldspieler bringt Landesliga-Erfahrung mit und soll beim Angriff auf den Aufstieg helfen. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen präsentieren Muhammed Güner (2.v.r). – Foto: SVL

Der SV Lohkamp hat den ersten Zugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Muhammed Güner wechselt vom HSV Barmbek-Uhlenhorst an den Furtweg und soll das Mittelfeld des Kreisligisten verstärken. Der 23-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Lohkamp beendete die abgelaufene Saison in der Kreisliga Hamburg 8 auf Rang sieben. Aus 30 Spielen holte die Mannschaft 49 Punkte, erzielte 105 Tore und zeigte damit offensiv bereits viel Potenzial. Für die kommende Spielzeit formuliert der Verein nun ein klares Ziel: Der SVL will wieder angreifen und um den Aufstieg mitspielen. Güner bringt Ausbildung und Landesliga-Erfahrung mit Güner kommt vom HSV Barmbek-Uhlenhorst, sammelte seine Herren-Erfahrung aber vor allem beim Niendorfer TSV II in der Landesliga Hammonia. Dazu bringt er eine gute fußballerische Ausbildung mit. In der Jugend spielte er unter anderem in der B-Junioren-Bundesliga für FC St. Pauli sowie in der A-Junioren-Regionalliga für den Niendorfer TSV.

Für Lohkamp ist das ein spannendes Profil. Der Mittelfeldspieler kennt den leistungsorientierten Nachwuchsfußball, hat im Herrenbereich bereits höher gespielt und soll nun in der Kreisliga eine wichtige Rolle übernehmen. Der Verein hebt vor allem seine Qualität, seinen Ehrgeiz und seine Mentalität hervor. Lohkamp will mehr als Mittelfeld Dass Lohkamp den Transfer offensiv einordnet, passt zur Ausgangslage. Platz sieben war solide, aber mit Blick auf die eigene Torgefahr und die ambitionierte Ansage soll es in der neuen Saison offenbar deutlich weiter nach oben gehen. Der Abstand zur Spitzengruppe war in der abgelaufenen Spielzeit allerdings groß: Meister Sternschanze III kam auf 82 Punkte, die Groß Flottbeker SpVgg stieg als Tabellenzweiter ebenfalls auf.