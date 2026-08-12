Muhammad Sey soll beim BSV Rehden für neue Gefahr sorgen Der 27-jährige Angreifer wechselt von Tennis Borussia Berlin in die Waldsportstätten von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden hat seine Offensive mit Muhammad Sey verstärkt. Der 27-Jährige kommt von Tennis Borussia Berlin und trifft in Rehden auf Ebrima Jobe, mit dem er bereits bei TeBe gemeinsam im Angriff spielte. Künftig sollen beide wieder zusammen für Torgefahr sorgen.

Sey absolvierte für Tennis Borussia 45 Partien und erzielte dabei zwölf Treffer. Seit März dieses Jahres ist der Angreifer allerdings aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung außer Gefecht. In Rehden steht deshalb zunächst seine vollständige Genesung im Vordergrund, ehe die Rückkehr ins Mannschaftstraining und anschließend auf den Platz erfolgen kann. Starke Bilanz beim FC Oberneuland Dass Sey über Torjägerqualitäten verfügt, zeigte er zuvor beim FC Oberneuland. In 45 Ligaspielen erzielte der Angreifer 26 Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. An diese Leistungen möchte er nach seiner verletzungsbedingten Pause in Rehden anknüpfen.

Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein setzt dabei auf Geduld: „Wenn Mu wieder voll einsatzfähig ist, wird er unserem Spiel guttun. Er hat bei seinen vorherigen Stationen bewiesen, zu was er im Stande ist zu leisten. Jetzt gilt es aber erstmal, geduldig zu sein und ihm die nötige Zeit zu geben, sich komplett spielfähig zu machen, um an sein altes Level wieder anzuknüpfen.“