"Müsste ein Wunder passieren": Elsdorf hakt Platz eins ab

Elsdorf startet auf Platz vier in die Rückrunde. – Foto: Yannick Weis

Im Vorjahr scheiterte der SC Elsdorf auf herzzerbrechende Weise noch am Aufstieg und an der Meisterschaft. Neuer Versuch, neues Glück, doch der Fabellauf des TSV Düren scheint dem ganz großen Wurf einen Riegel vorzuschieben.

"Ich finde, wir könnten drei bis sechs Punkte mehr haben. Das hätten wir uns über den Saisonverlauf schon verdient", resümiert Chefcoach Dustin Tesch.

Vier Zähler fehlen derzeit nur auf Platz zwei, deren 14 auf die Tabellenspitze. In der Summe leistete sich Nullacht gegen die direkte Konkurrenz noch zu viele Ausrutscher, um einen noch zufriedeneren Haken hinter den ersten Teilabschnitt zu machen.

Versteifen möchte sich der Übungsleiter aber gar nicht zu sehr auf etwaige Punktezahlen und Saisonplatzierung, betont viel mehr die teaminterne "Entwicklung", die er nicht zuletzt durch eindrucksvolle Leistungen gegen höherklassige Teams festmacht. Im Oktober gewannen die Elsdorfer mit 2:1 gegen Mittelrheinligist Sportfreunde Düren. Zur Generalprobe vor dem Wiederbeginn reichte es ebenfalls zu einem knappen Erfolg (1:0) gegen den zwei Spielklassen höher agierenden TuS Königsdorf.

"Wir spielen brutal guten Fußball. Es macht echt Spaß, zuzuschauen", freut sich Tesch. "Die Jungs laufen füreinander. Wir haben eine sehr gute Stimmung, ein sehr gutes Klima."

TSV Düren scheint enteilt

Auch wenn es am Ende dann erneut nicht für den ganz großen Wurf reichen sollte, gilt es eben nicht, Trübsal zu blasen: "Manchmal kann man auch guten Fußball spielen und Fußballspiele verlieren."

Denn was die Elsdorfer leisten können, wenn sie befreit aufspielen, das zeigten sie eben im Verlauf der vorausgegangenen Saison. Mit zehn Siegen in Folge schloss das Team die Saison ab, brachte sich dadurch erst in die Ausgangsposition, um den Aufstieg mitspielen zu können.

Doch auch wenn der SCE dieses Kunststück noch einmal reproduzieren sollte, hat ein Team den Meisterschaftskampf allein in der Hand. "Ich denke, dass der TSV Düren das in der Hinrunde so gut gemacht hat, dass Platz eins fast nicht mehr zu nehmen ist. Da müsste schon ein Wunder passieren. Unser Augenmerk liegt aber auch auf der neuen Saison"

"Ein, zwei Plätze" möchte Tesch natürlich noch für die laufende Spielzeit gutmachen, das gehört auch zum sportlichen Ehrgeiz. Doch statt unbändigem Erfolgsdruck gilt in Elsdorf besonders ein Motto für den restlichen Saisonverlauf, zumindest wenn es nach dem Chefcoach geht: "Spaß haben."