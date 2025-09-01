Fußball Saison 2025/26 Bezirksliga SV Polling (in Schwarz) gegen TSV Gilching/A. am 31. August 2025 Pollings Christian Baierlacher im Zweikampf mit Louis Fleddermann – Foto: Oliver Rabuser

„Müssen wir dran arbeiten": Polling geht gegen Gilching unter Bezirksliga Süd

Der SV Polling kassiert gegen Gilching die höchste Saisonniederlage. Damit wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Punkt.

Polling – Viel vorgenommen, aber wenig umgesetzt: Auch im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried klappte beim SV Polling wenig bis gar nichts. Gegen einen in allen Belangen überlegenen Gegner geriet er früh ins Hintertreffen und musste sich am Ende hoch mit 1:5 (0:4) geschlagen geben. Für den Aufsteiger, der damit weiter auf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga Süd wartet, war es die bis dato höchste Saisonniederlage. Einen neuen Anlauf starten die Pollinger am kommenden Wochenende im Gastspiel beim VfL Denklingen. Gegen die flinken Gilchinger standen die Kicker aus dem Klosterdorf von Beginn an auf verlorenem Posten. Schon der Auftakt ließ nichts Gutes ahnen. Gleich bei der ersten Ecke rutschte SVP-Keeper Julian Kirr der Ball über die Fäuste – 0:1, gespielt waren da noch keine zwei Minuten. Damit war ein Prozess in Gang gesetzt, der so nicht bei den Hausherren nicht geplant war. „Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. Wir waren top motiviert, hatten viel Energie in der Kabine“, berichtete Mark Preissing.

Gestern, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. 1 5 Tatsache war aber auch, dass die Pollinger im ersten Abschnitt nicht wirklich auf Gefechtsstation waren. Gilching kombinierte flink und technisch fein, fand insbesondere auf der rechten Angriffsseite immer wieder die geeigneten Räume für den gezielten Vorstoß. In diesem Bereich vertändelten die Pollinger auch die Kugel vor dem 0:2. Gilching spielte die Aktion nach der Balleroberung konsequent zu Ende und hatte zudem das Glück, dass Kirrs Rettungstat missglückte. In Flipperballmanier rauschte das Spielgerät ins Netz (15.). Nachdem sich Benedikt Veicht in der Anfangsphase nicht hatte entscheiden können, mit welchem Fuß er schießen soll, war Christian Baierlachers Freistoßschlenzer als erste Chance für den SVP zu notieren. TSV-Tormann Tobias Höllrich flog allerdings rechtzeitig in die Ecke und fischte den Ball aus dem Torwinkel.