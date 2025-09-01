„Müssen wir dran arbeiten“: Polling geht gegen Gilching unter

Der SV Polling kassiert gegen Gilching die höchste Saisonniederlage. Damit wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Punkt.
Polling – Viel vorgenommen, aber wenig umgesetzt: Auch im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried klappte beim SV Polling wenig bis gar nichts. Gegen einen in allen Belangen überlegenen Gegner geriet er früh ins Hintertreffen und musste sich am Ende hoch mit 1:5 (0:4) geschlagen geben. Für den Aufsteiger, der damit weiter auf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga Süd wartet, war es die bis dato höchste Saisonniederlage. Einen neuen Anlauf starten die Pollinger am kommenden Wochenende im Gastspiel beim VfL Denklingen.
Gegen die flinken Gilchinger standen die Kicker aus dem Klosterdorf von Beginn an auf verlorenem Posten. Schon der Auftakt ließ nichts Gutes ahnen. Gleich bei der ersten Ecke rutschte SVP-Keeper Julian Kirr der Ball über die Fäuste – 0:1, gespielt waren da noch keine zwei Minuten. Damit war ein Prozess in Gang gesetzt, der so nicht bei den Hausherren nicht geplant war. „Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. Wir waren top motiviert, hatten viel Energie in der Kabine“, berichtete Mark Preissing.
Tatsache war aber auch, dass die Pollinger im ersten Abschnitt nicht wirklich auf Gefechtsstation waren. Gilching kombinierte flink und technisch fein, fand insbesondere auf der rechten Angriffsseite immer wieder die geeigneten Räume für den gezielten Vorstoß. In diesem Bereich vertändelten die Pollinger auch die Kugel vor dem 0:2. Gilching spielte die Aktion nach der Balleroberung konsequent zu Ende und hatte zudem das Glück, dass Kirrs Rettungstat missglückte. In Flipperballmanier rauschte das Spielgerät ins Netz (15.). Nachdem sich Benedikt Veicht in der Anfangsphase nicht hatte entscheiden können, mit welchem Fuß er schießen soll, war Christian Baierlachers Freistoßschlenzer als erste Chance für den SVP zu notieren. TSV-Tormann Tobias Höllrich flog allerdings rechtzeitig in die Ecke und fischte den Ball aus dem Torwinkel.
Dies wäre eigentlich so eine Aktion gewesen, an der sich eine Mannschaft wieder aufrichten kann. Aber nichts da: Fast im Gegenzug bekamen die Pollinger erneut keinen Zugriff im Sechzehner, schon stand‘s 0:3 (25.). „Wir waren nicht nah genug an den Leuten dran“, bemängelte Preissing. Gleichzeitig attestierte er den Gästen „schon auch Qualität“. Kernthema aber wird erst einmal die Defensivarbeit sein. „Da müssen wir dran arbeiten“, so Preissing. Der Interimscoach stellte überdies fest, dass nach den zwei schnellen Gegentoren in der Startphase „die Verunsicherung bei den Spielern“ offensichtlich gewesen sei. Die machte sich auch anderweitig bemerkbar. Die Vorstöße in die gegnerische Hälfte endeten diesmal mehrheitlich weit vor dem Gilchinger Strafraum. Ein präzises Zuspiel zum Mitspieler oder ein energischer Tiefenlauf waren selten. Entsprechend gering war die Zahl der Pollinger Torchancen. Und wenn‘s schon nicht läuft, dann auch noch das: Das 4:0 der Gäste (36.) roch stark nach Abseits.
Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Hausherren zwei Halbchancen durch Michael Schwinghammer. Als Veicht einmal entschlossen nachsetzte und der Ball über Philip Schöttl zu Schwinghammer kam, war zumindest der Ehrentreffer gelungen (70.).. „War für die Moral wichtig, dass wir nicht aufgegeben haben“, betonte Preissing. Ein Kopfballtreffer der Gäste zum 5:1 nach einer Standardsituation (86.) beschloss dann diesen unerfreulichen Nachmittag für Polling.