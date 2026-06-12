Als Trainer feierte er zwar keine überragenden Erfolge, prägte aber Niederlagen mit den Worten: „Müssen wir akzeptieren.“

Kaum eine Person der letzten Jahrzehnte steht so für Hertha BSC wie Pal „Wein-Paule“ Dárdai.

Aber im Großen und Ganzen hat er natürlich recht: Es gibt Dinge, die müssen wir einfach akzeptieren.

Ehrlich gesagt nervte es mich immer, wenn er das sagte. Denn es ist für mich nicht leicht, Niederlagen zu akzeptieren.

Zum Beispiel musste mein Sohn letztes Wochenende akzeptieren, dass ich ihm nicht genau erklärte, was man mit den Dingern macht, die man aus einem Automaten auf einem Raststätten-WC ziehen kann.

Im Gegenzug musste ich akzeptieren, dass dieser Ausflug ein Familien-Trip war und ich daher keines der drei Spiele schaffte, auf die ich heimlich geschielt hatte.

Außerdem musste ich akzeptieren, dass mein Rücken einfach wehtut, wenn ich mit dem Söhnchen 20-mal die Wasserrutsche runterdonnere.

Und manchmal muss man akzeptieren, dass eine Ära vorbeigeht.

Besonders dann, wenn etwas, das einem immer Spaß gemacht hat, beginnt, sich schlecht anzufühlen.

Durch dieses schlechte Gefühl hatte ich die letzten beiden Ama-Zwee-Spiele „geschwänzt“ und die Zeit stattdessen mit dem Muschelpo verbracht.

Er hatte diese Zeit zwar auch eingefordert, doch das hatte er früher auch schon versucht und ich hatte ihn dann auf nach dem Spiel vertröstet.

In den letzten beiden Wochen hatte ich ihn vorgezogen und das war im Nachgang auch die bessere Entscheidung.

Denn so konnte ich mit der Holzeisenbahn und der Hot-Wheels-Version von Lightning McQueen spielen und musste mir nicht ansehen, wie die Ama Zwee ihren Vorsprung in der Tabelle verspielten und auf einen direkten Abstiegsplatz rutschten.

Besonders die Niederlage beim TSV Lichtenberg war richtig bitter. Anstatt den Matchball zum Klassenerhalt zu versenken, ließ man sich unter den Strich bugsieren.

Es fällt ganz schwer, das zu akzeptieren.

Parallel zu dem sportlichen Niedergang war mir in den letzten Wochen immer mehr klar geworden, dass ich das alles nicht mehr kann.

Ich habe keine Lust mehr, mir jede Woche vier Stunden Video-Rohmaterial anzugucken, um eine Spielzusammenfassung zu kreieren, auf der zu sehen ist, wie eine Hertha-Mannschaft gegen irgendeine Gurkentruppe aus Hintertupfingen verliert.

Ich habe keine Kraft mehr, stundenlang Fotos auszusortieren, auf denen zu deutlich zu sehen ist, wie kaputt die Hertha-Fahnen auf den Trikots sind.

Auch so Dinge, die ich nicht gerne akzeptiere.

Und auch wenn nächste Saison eine schlagkräftige Truppe in Top-Ausstattung an den Start gehen sollte: Die letzten fünf Jahre haben Kraft gekostet und ich kann weder meiner Familie noch mir selbst gegenüber rechtfertigen, dass ich 20 Arbeitsstunden in der Woche in die Ama Zwee stecke und dafür mal so rein gar nichts bekomme.

Vielleicht ist es einfach an der Zeit zu akzeptieren, dass mein Einsatz nicht die Bedeutung hat, die ich ihm selbst zugeschrieben habe.

Das war auch einer der beiden Gründe, warum mein Equipment heute zu Hause blieb.

Der andere war, dass ich eigentlich immer die Ama Zwee fotografiert hatte, heute aber nur zwei Spieler aus dem Ama-Zwee-Kader auf dem Platz standen.

Der Rest bestand aus Ü32- und Ü40-Spielern – und wenn ich die Ü40 knipsen will, gehe ich zur Ü40.

Wenigstens brachte diese Aushilfe die erhofften drei Punkte und die Minimalchance auf den Klassenerhalt.

Verliert der TSV Lichtenberg am Sonntag, kann Hertha BSC für die Kreisliga A planen.

So oder so: Die nächste Saison wird ohne meine mediale Begleitung stattfinden.

Das heißt nicht, dass ich nie wieder zu den Ama Zwee gehe. Oder dass ich meine Spiegelreflex nicht auch mal wieder mitbringe.

Aber FuPa, FWMFL, YouTube, Facebook und Instagram werden nicht mehr jede Woche von mir mit Ama-Zwee-Content gefüttert.

Als das Spiel gegen Nord-Wedding abgepfiffen wurde, verzog ich mich schnell. Denn – und das muss man einfach akzeptieren – es hatte das ganze Spiel über geregnet und ich war klatschnass.

So verschwand ich (medial) von den Ama Zwee so, wie ich vor fünf Jahren dazu gestoßen war:

Ohne, dass es wirklich jemand mitbekommen hatte.

Müssen wir so akzeptieren.

Ich wünsche den Ama Zwee alles Gute. Egal, in welcher Liga.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König