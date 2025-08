"Müssen uns vor keinem verstecken"

Mit der vergangenen Saison sind wir insgesamt sehr zufrieden. Wir konnten uns erneut punkte- und platzierungstechnisch gegenüber dem Vorjahr steigern. Am Ende kamen wir als Tabellendritter und beste 2. Mannschaft der Liga ins Ziel, was wirklich überragend ist. Besonders erwähnenswert ist, dass wir in den vier Spielen gegen die Top-Mannschaften aus Huttenheim und Langenbrücken jedes Mal mithalten konnten, eigentlich nie die schlechtere Mannschaft waren und hier auch vier Punkte geholt haben. Letztendlich hat uns jeweils zum Ende der Hin- und Rückrunde etwas die Konstanz gefehlt, um am Ende vielleicht sogar noch besser dazustehen. Trotzdem eine ganz starke Saison der Mannschaft!

Neben Riccardo Weick und Patrick Graf aus Rheinsheim werden wir kommende Saison durch eine ganze Hand voll Spieler aus unserer letztjährigen A-Jugend verstärkt. In erster Linie geht es darum die Neuzugänge, gerade auch unsere jungen Spieler, an die Mannschaft heranzuführen und einzubinden.

Darüber hinaus wollen wir uns mit unserem neuen Spielertrainer Lars Ullrich spielerisch weiterentwickeln. Wir haben uns die letzten Jahre stetig gesteigert, natürlich wachsen da auch etwas die eigenen Ansprüche. Wir würden gerne letzte Saison bestätigen, uns leistungsmäßig vielleicht sogar noch etwas steigern. Wenn sich Trainer und Mannschaft schnell finden, brauchen wir uns sicher vor keinem Gegner verstecken. Was am Ende dabei rauskommt, wird man dann sehen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Wie jedes Jahr sind für mich die Favoriten auf die Meisterschaft die Erstvertretungen in der Liga. Hier passiert oftmals im Sommer am meisten was die Transfers angeht, sodass diese Mannschaften auch immer schwierig einzuschätzen sind. Ob am Ende Langenbrücken, Büchenau und Rheinsheim alle drei die oberen Plätze belegen sei mal dahingestellt, aber vermutlich wird sich eine Mannschaft hiervon durchsetzen. Der größte Favorit für mich ist Langenbrücken.

Wie immer werden auch ein oder zwei 2. Mannschaften weit oben in der Tabelle zu finden sein. Potenzielle Kandidaten hierfür gibt es viele. Ich könnte mir vorstellen, dass die Liga allgemein nochmal enger zusammenrückt.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ich kann mich an den Sommercheck von vor zwei Jahren erinnern, da wurde der Amateurfußball schon fast abgeschrieben. Von daher weiß ich nicht, ob ich der These komplett zustimme.

Auch dieses Jahr haben sich in unserer Umgebung Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet oder vorzeitig den Abstieg verkündet. Es bleibt dabei, dass sich die Gesellschaft wandelt und damit auch der Amateurfußball. Die Verbundenheit oder Identifikation zu einem Verein bzw. einer Mannschaft wird nur noch selten gelebt. Man sieht auch in unserer Liga, wohlgemerkt eine der untersten Ligen, wie viele Spieler Jahr für Jahr wechseln und wie sich Mannschaften innerhalb eines Jahres verändern. Da bleiben letztendlich kleinere Vereine oftmals auf der Strecke und müssen ihre Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden.

Die Bundesliga verliert international gerade etwas den Anschluss. Finanziell können wir aktuell mit England und Co. nicht mithalten. Dazu kommen mittlerweile neue Big Player aus dem asiatischen/ arabischen Raum, außerdem noch Konkurrenzprodukte wie Icon oder Baller League.

Für die Fußballromantiker sind die Bundesliga und der Fußball allgemein dennoch zu kommerziell, weshalb auch hier das Interesse nachlässt. So verliert man aktuell Zuschauer in mehreren Zielgruppen.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die EM letztes Jahr, sowie auch die U21-EM in diesem Jahr haben gezeigt, dass wir zumindest mithalten können. Nationen wie Frankreich, England oder Spanien sind uns in der Breite noch einen Schritt voraus. Wie schon beschrieben stehen DFL und Bundesliga da auch vor einer echten Herausforderung. Gerade deshalb sollte man sich auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren.

Bei der U21 hat man gesehen wie viele tolle Nachwuchskicker wir in Deutschland haben. Vielleicht sind das keine Ronaldos oder Mbappes. Aber die hat es für einen WM-Erfolg 2014 auch nicht gebraucht. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Nationalmannschaft in den nächsten Jahren wieder erfolgreich spielen wird. Ob es in naher Zukunft zu einem Titel reicht, hängt von vielen Faktoren ab und ein bisschen Glück gehört auch immer dazu.