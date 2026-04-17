"Müssen uns voll reinhauen": Für Kirchberg zählen nur drei Punkte

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Auch wenn die Ausgangslage eigentlich doch recht klar ist, bzw. viel für uns spricht, sind wir uns der Stärke von Wilting, speziell in der Offensive bewusst. Im Hinspiel mussten wir unsere einzige Niederlage hinnehmen. Wenn wir die richtige Balance aus mutigem Angriffsspiel und Stabilität in der Abwehr gut hinbekommen, bin ich überzeugt dass die drei Punkte in Frauenbiburg bleiben."

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem sehr wichtigen Sieg vergangene Woche in Alburg, geht’s nun nach Biberbach. Hier können wir nur positiv überraschen. Mit dem Kampf und dem Willen von letzter Woche können wir auch hier was mitnehmen."

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Am Samstag zählen im Abstiegskampf nur drei Punkte, aber wir wissen, dass Alburg alles geben wird, um auch was Zählbares mitzunehmen. Deswegen müssen wir alles geben und uns voll reinhauen."

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir treten eine unangenehme Auswärtsreise gegen eine erfahrene Mannschaft an. Allerdings möchten wir trotzdem an die anständige Leistung vom Wochenende anknüpfen und spielerisch den nächsten Schritt machen. Wir müssen aber weiterhin an der Fehlerminimierung arbeiten und defensiv abgeklärter spielen und uns als Mannschaft stabilisieren!"