„Müssen uns steigern“ – Miesbach will sich im kleinen Derby rehabilitieren

Fokus auf die Defensive: Der SV Miesbach um Marinus Voit (M.) will sich in Bruckmühl für die Heimniederlage revanchieren. – Foto: Christian Scholle

Damals kam man zu Hause gegen den Lokalrivalen mit 0:4 unter die Räder. „Bruckmühl ist für uns das kleine Derby. Wir wollen uns für das Hinspiel rehabilitieren“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Auch mit Blick auf die Tabelle ist die Partie für beide Seiten bedeutsam. „Wir wollen nach hinten möglichst schnell alles klar machen, Bruckmühl braucht aber auch jeden Punkt.“ Nur ein Zähler trennt die Hausherren aktuell vom ersten Relegationsplatz zur Kreisliga. Der Vorsprung des SV ist durch die jüngste 1:4-Pleite in Dorfen ebenfalls auf sechs Punkte zusammengeschmolzen.

Gleich in mehrfacher Hinsicht etwas gutzumachen hat der SV Miesbach heute ab 19 Uhr beim SV Bruckmühl. Zum einen läuft die Rückrunde mit einem Sieg und einem Unentschieden bei drei Niederlagen bislang nicht nach den Wünschen der Verantwortlichen. Außerdem haben die Rot-Weißen aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Vor allem nach der Pause enttäuschten die Miesbacher am vergangenen Wochenende in Dorfen durch die Bank. Dies sprach der SV-Coach in der Spielersitzung nach dem Abschlusstraining auch deutlich an. „Wir müssen uns deutlich steigern, was die Intensität, die Zweikämpfe und das Läuferische angeht.“.

Er erwartet in Bruckmühl ein Kampfspiel. Ausgetragen wird das kleine Derby auf Rasen. Da dieser wohl noch nicht in Top-Zustand sein dürfte, dürfen die Zuschauer keinen Zauberfußball erwarten. „Der Wille und die Leidenschaft werden entscheiden. Wir müssen kämpfen, laufen und punkten.“

Personell hat sich bei den Miesbachern nicht viel verändert im Vergleich zum jüngsten Auftritt in Dorfen. Niklas Städter fällt mit einer Sprunggelenksverletzung weiterhin aus. Einzig Tobias Veit, der in Dorfen aus persönlichen Gründen gefehlt hatte, steht wieder zur Verfügung. Große Umstellungen wird es in der Startelf wohl nicht geben.

Die Stimmung im Team ist weiterhin gut, allerdings müssen nun auch Punkte her. Vier Zähler aus den fünf Spielen der Rückrunde waren bislang zu wenig, auch wenn die Gegner vorwiegend aus dem oberen Tabellendrittel stammten. Bei den Hausherren werden die Miesbacher besonders auf Maximilian Gürteler ein Auge haben, der die Offensive der Bruckmühler ankurbelt.

„Wir sind gefordert, defensiv wieder besser zu stehen und erst einmal die Drecksarbeit in der Defensive zu erledigen, auch wenn das nicht immer jedem Spaß macht“, sagt Grünwald. „Nach vorne haben wir die Qualität und machen immer unsere Tore. Das bringt uns aber nichts, wenn wir hinten vier Gegentore kassieren.“

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse der vergangenen Wochen freut man sich beim SV auf das kleine Derby unter Flutlicht. Mit drei Punkten könnten die SV-Kicker sicher entspannter ins Wochenende starten.