„Müssen uns sammeln“ – Ausfälle werden Otterfing zum Verhängnis

Die Führung besorgte Fidelis von Preysing (l.) kurz vor der Pause für die Kreuther Fußballerinnen. – Foto: MKF_MaxKalup

Die Fußballerinnen des TSV Otterfing unterliegen dem SV Kay. FC Real Kreuth gewinnt knapp gegen den SV Baiernrain-Linden.

Die Spielerinnen des TSV Otterfing stecken in der Bezirksliga 1 nach der Niederlage im Abstiegsduell weiter tief im Tabellenkeller fest. Einen Heimsieg feierte hingegen der FC Real Kreuth in der Kreisklasse 2. Nichts zu holen gab es in der A-Klasse 4 für die SG Au/Parsberg, die bei der DJK Otting II mit 0:2 (0:0) unterlag. Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr SV Kay SV Kay TSV Otterfing TSV Otterfing 6 1 Abpfiff

Tore: 1:0 Schild (24.), 2:0 Heitmann (31.), 3:0/4:0/50/6:0 Schild (33./43./47./49.), 6:1 Paulus (88./FE). Nicht zu kompensieren gewesen sind die zahlreichen Ausfälle bei den Otterfinger Fußballerinnen. Im Kellerduell beim SV Kay unterlag der TSV chancenlos mit 1:6 und steht weiter mit nur drei Zählern am Ende der Bezirksliga-Tabelle. Das Hinspiel hatte man noch mit 4:1 für sich entschieden. „Die ständigen Ausfälle machen uns wirklich zu schaffen. Kay war einfach die bessere Mannschaft. Sie waren das ganze Spiel hellwach und präsenter in den Zweikämpfen“, berichtet TSV-Trainer Marius Blasco. Schon zur Pause war die Begegnung beim Stand von 4:0 entschieden. In der Schlussphase glückte Lea Paulus per verwandeltem Elfmeter wenigstens noch der Ehrentreffer. „Wir waren nach der ersten halben Stunde schlapp und müde. Unser Spiel hat überhaupt nicht funktioniert. Wir müssen uns sammeln, den aktuell steuern wir in Richtung Abstieg“, sagte Blasco. Sa., 05.04.2025, 13:00 Uhr FC Real Kreuth Real Kreuth SV Baiernrain-Linden Baiernrain L 3 1 Abpfiff