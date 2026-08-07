"Müssen unbedingt gewinnen": FC Moosinning peilt zweiten Heimsieg an

– Foto: Jenni Maul

Nach dem 2:4 gegen die extrem aus dem Regionalliga-Kader verstärkte SpVgg Unterhaching 2 stehen die Gastgeber mit vier Punkten aus vier Spielen schon unter Druck. Vor allem defensiv muss sich der FCM nach zehn Gegentoren deutlich verbessern, wobei auch der Gegner, der zuletzt ein 0:6 gegen Murnau kassiert hat, hinten nicht ganz sattelfest ist. Umgekehrt hat die Mannschaft von Trainer Daniel Blindhuber auch erst zwei eigene Treffer erzielt, beim 2:1-Auftaktsieg in Schwabing. Seither sind die Niederbayern in drei Spielen leer ausgegangen.

Zweites Heimspiel in der Fußball-Landesliga für den FC Moosinning : Er erwartet heute (18.30 Uhr) den SSV Eggenfelden, der erst drei Punkte auf dem Konto hat. „Wir müssen unbedingt gewinnen, damit wir vor Eggenfelden bleiben und nicht gleich hinten reinrutschen“, so Coach Christoph Ball.

Doch davon lässt sich Ball nicht blenden: „Wir müssen schauen, dass wir hinten weniger Fehler machen, einfach kompakter verteidigen, enger stehen und die Räume besser schließen.“ Ob Eggenfelden eine Durchschlagskraft wie Haching mit Supertalenten wie Cornelius und Niklas Pfeiffer entwickeln kann, bleibt abzuwarten, aber Ball weiß: „Eggenfelden hat eine erfahrene Landesligamannschaft. Das ist ein körperlich robustes Team, das uns schon wehtun kann. Für uns gilt es jetzt, dass wir wieder eine solche Wucht auf den Platz bringen wie beim 5:1 gegen Kastl.“

Liam Fitzpatrick, der zuletzt wegen einer Hochzeit gefehlt hat, ist zurück. Dagegen wackelt Aziz Abdanes Einsatz (Oberschenkel). Keeper Daniel Auerweck musste zuletzt wegen Problemen mit der Leiste verletzt raus, falls es nicht geht, stünde Paul Reiser parat. Gute Chancen auf die Startelf hat Kapitän Stefan Haas, dessen Nackenprobleme weiter abgeklungen sind. Ball: „Es wäre schon gut, wenn er allmählich ins Rollen kommt. Wir brauchen ihn einfach.“ Angreifer Din Sabotic ist im Urlaub, Maximilian Lechner kehrt zurück, auch Tobias Killer steht wieder parat. Hinzu kommt Neuzugang Petar Zivkovic. Insgesamt stehen aber einige Fragezeichen bei den Gastgebern, die kurze Sommerpause und die Englische Woche hängen den Gelb-Schwarzen in den Knochen, da haben viele Spieler muskuläre Probleme.Tipp: 2:1 für Moosinning