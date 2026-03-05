»Müssen unbedingt eine Reaktion zeigen« & 5.000 plus X in Bayreuth

Festspielstadt - und Festtagsstimmung am Freitagabend: Gegen die Bayern-Amateure wird`s im Hans-Walter-Wild-Stadion so voll wie schon lange nicht mehr - dem Aktionsspieltag sei Dank. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Zwei Partien stehen am Freitagabend in der Regionalliga Bayern auf dem Plan. Die SpVgg Bayreuth empfängt den FC Bayern München II. Eine Partie unter besonderen Vorzeichen, hat doch die "Oldschdod" einen Aktionspieltag ausgerufen und lädt gegen den Profinachwuchs des Rekordmeisters alle Interessierten kostenlos ins Hans-Walter-Wild-Stadion ein. In der zweiten Partie des Abends empfängt der SV Wacker Burghausen den VfB Eichstätt. Beide Partien beginnen um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth FC Bayern München FC Bayern II 19:00 live PUSH



Unter dem Motto "Gemeinsam zum Klassenerhalt – Oldschdod für alle" steht die Partie am Freitagabend in Bayreuth. Das Angebot des Vereins haben schon zahlreiche Fans angenommen und sich eifrig mit Karten eingedeckt. Es dürften deutlich mehr als 5.000 Zuschauer ins Hans-Walter-Wild-Stadion kommen. Damit dürfte mit Sicherheit auch der bisherige Zuschauer-Bestwert in dieser Saison pulverisiert werden. Zur Partie SV Wacker Burghausen gegen die SpVgg Unterhaching kamen Anfang November 4.871 Fans.



"Mit Bayern II erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die richtig gut mit zwei Siegen aus der Winterpause gekommen ist. Sie hatten in der Winterpause zwar auch einen großen Umbruch, haben den Kader aber mit vielen jungen Talenten aufgefüllt. Es wird für uns eine richtig schwierige Aufgabe werden, aber mit den Fans von uns im Rücken und dem Support von über 5.000 Zuschauern wollen die Jungs ein Feuerwerk abbrennen, damit wir gegen Bayern II auf jeden Fall was holen werden", verspricht SpVgg-Coach Lukas Kling. Auf Seiten der Bayreuther ist es auch das erste Spiel nach der Ankündigung, dass Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba in wenigen Wochen zum 15. April ihren Posten räumen wird.





Die Bayern-Amateure sind mit zwei Siegen gegen Unterhaching (1:0) und Hankofen (2:0) sehr gut aus den Startlöchern gekommen und nehmen in Bayreuth den dritten Sieg im dritten Spiel ins Visier. Die Partie wird auch wieder im BR-Stream live zu sehen sein.





Er brachte nach seiner Einwechslung zumindest ein wenig Schwung: Wacker-Kapitän Christoph Schulz und seine Kollegen haben nach der 0:3-Pleite in Vilzing etwas gutzumachen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Morgen, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker VfB Eichstätt Eichstätt 19:00 live PUSH



Das war nix! Der SV Wacker hat am Dienstag zum Auftakt in Vilzing einen sehr enttäuschenden Auftritt hingelegt. Coach Lars Bender, bis Saisonende noch in Amt und Würden, war nach dem 0:3 in der Oberpfalz richtig angefressen und sprach von einer "total verdienten Niederlage". Sein vernichtendes Urteil zum Auftritt seiner Mannschaft vor allem vor der Pause: "In der ersten Halbzeit haben wir nicht stattgefunden."



Das war nix! Der SV Wacker hat am Dienstag zum Auftakt in Vilzing einen sehr enttäuschenden Auftritt hingelegt. Coach Lars Bender, bis Saisonende noch in Amt und Würden, war nach dem 0:3 in der Oberpfalz richtig angefressen und sprach von einer "total verdienten Niederlage". Sein vernichtendes Urteil zum Auftritt seiner Mannschaft vor allem vor der Pause: "In der ersten Halbzeit haben wir nicht stattgefunden."



Wiedergutmachung ist also angesagt. "Wir müssen gegen Eichstätt unbedingt eine Reaktion zeigen und vor allem endlich mal wieder ein Spiel gewinnen. Um das zu erreichen, müssen wir es schaffen, unseren Fußball zu spielen – unabhängig vom Gegner", erklärt Bender dem Heimauftakt gegen Eichstätt. Personell müssen die Hausherren neben den langzeitverletzten Marin Pudic, Elias Crößmann und Jordi Woudstra auch auf Pirmin Lindner (Sprunggelenksverletzung) und Timothée Diowo (Bänderverletzung am Sprunggelenk) verletzungsbedingt verzichten.

War zufrieden mit dem Saisonauftakt seiner Elf: Eichstätts Trainer Dominik Haußner. – Foto: Johannes Traub