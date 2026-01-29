„Müssen stabiler werden“: Abwehr des TSV Feldafing schwächelt Fußball-Kreisklasse Feldafing von Kilian Drexl · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Jürgen Mergner: Trainer des TSV Feldafing. – Foto: SM

Der TSV Feldafing kassierte 39 Gegentore in der Hinrunde. Trainer Mergner fordert mehr Stabilität gegen kopfballstarke Gegner.

„Mit dem Ablauf der Hinrunde sind wir nicht wirklich zufrieden“, erklärt Feldafings Trainer Jürgen Mergner. Im Sommer hatte der frisch gebackene Kreisklasse-Aufsteiger den Klassenerhalt als oberstes Ziel ausgegeben, daher bezieht sich die Kritik des Trainers eher auf die ausbaufähige Punkteausbeute als auf die Tabellenplatzierung. Mit 17 Zählern aus 16 Ligaspielen überwinterten die Fußballer vom Starzenbach immerhin knapp oberhalb der roten Zone. „Es sind trotzdem ein bisschen zu wenig Punkte. Da haben wir uns mehr erhofft“, stellt Mergner klar. Mit nur einer Niederlage in den ersten fünf Partien (acht Punkte) war Feldafing ordentlich in die Saison gestartet. Nach der bitteren und vermeidbaren 3:4-Heimpleite gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Benediktbeuern Anfang Oktober brach die Mergner-Elf jedoch ein und blieb bis zur Winterpause sieben Spiele am Stück sieglos. Das Momentum befand sich in vielen Spielen nicht unbedingt auf Feldafinger Seite, einige Punkte gingen unglücklich verloren. Als Hauptgrund für den Negativlauf ist aber wohl die große Verletztenmisere beim TSV auszumachen. Etliche Leistungsträger fielen in der Hinrunde über weite Strecken aus. Unter anderem fehlte Toptorjäger Jakob Dreesen, der die Feldafinger im Vorjahr noch mit 25 Toren zur A-Klasse-Meisterschaft geschossen hatte, mehrere Wochen lang.

Als große Schwachstelle offenbarte sich überraschenderweise die Defensive, die in der A-Klasse noch als das Prunkstück galt. 39 Gegentore musste Feldafing schlucken – und ist damit die schlechteste Abwehr der Liga. „In der Rückrunde müssen wir die einfachen Fehler abstellen und stabiler werden“, betont Mergner. Vor allem bei gegnerischen Standards zeigte sich seine Mannschaft verwundbar. „In der A-Klasse wurde vieles noch verziehen. Hier in der Kreisklasse gibt es jetzt andere Gegenspieler, die oft deutlich kopfballstärker sind“, sagt der Coach, der im zweiten Halbjahr auf einen „Lernprozess“ seiner Defensivreihe hofft. Bezüglich des Klassenerhalts ist Mergner trotz aller Widerstände zuversichtlich: „Wir wollen drinbleiben – egal wie. Das wird sicher kein Selbstläufer, aber die Jungs wissen jetzt, worauf es ankommt.“