„Müssen schon ein bisschen die Belastung steuern“ – Olching blickt bereits auf Relegation

Für den SC Olching steht das letzte Spiel der regulären Landesliga-Saison an. Der VfB Durach ist am Samstag zu Gast im Amperstadion.

Olching – Richtig spannend wird es für den SC Olching am Samstag erst nach dem Abpfiff des um 14 Uhr beginnenden Heimspiels gegen den VfB Durach. Dann lost der Bayerische Fußballverband (BFV) die Relegationspaarungen aus. Dass die Amperstädter diesen Umweg zum Klassenerhalt gehen müssen, steht bereits seit zwei Wochen fest. Den direkten Abstieg verhinderten die Spieler von Felix Mayer aber erst am vergangenen Wochenende mit dem 2:1-Sieg in Ehekirchen.