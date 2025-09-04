"Müssen PS auf die Straße bringen" – Hoffnungsthal fordert Südwest

Nach dem perfekten Start in Liga und Pokal Start will der FC Rheinsüd Köln auch gegen Aufsteiger Heiligenhaus seine Ambitionen untermauern, trifft dabei aber auf eine euphorisierte Mannschaft. Hoffnungsthal musste dagegen drei Pflichtspielniederlagen einstecken und hofft gegen Absteiger DJK Südwest auf den Befreiungsschlag.

Am kommenden Wochenende sieht Hartenfels die Heimelf in der Favoritenrolle, man sei aber keineswegs chancenlos. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und wollen versuchen, was Zählbares zu entführen.“ Die Personallage ist allerdings angespannt: „Leider stehen mit Florian Weyer, Jannik Pütz, Jesse Juranek und Severin Hahn vier potenzielle Startelfspieler nicht zur Verfügung. Das müssen und werden wir aber im Kollektiv auffangen.“

Aufseiten der Gäste äußerte sich Sportleiter Marco Hartenfels auch zu den Vorfällen rund um das Zündorf-Spiel: „Es ist für mich persönlich wirklich schwer und ich stehe immer noch unter Schock, wie einfach mal Täter- und Opferrolle – auch medial – vertauscht werden können! Da sieht man wieder deutlich, was wir gesamtgesellschaftlich für ein Problem haben." Er stellt aber klar: „Das soll mein letzter öffentlicher Kommentar zu der Geschichte sein und ich hoffe, der FVM sorgt in der Aufarbeitung für Gerechtigkeit. Ich bin froh, dass die Mannschaft nicht mit reingezogen wurde, die nämlich am letzten Wochenende einen super Job gemacht hat und die drei Punkte am Heideweg halten konnte.“

Der Coach warnt vor der Euphorie der Gäste: "Wir haben wieder einen Aufsteiger, was am Anfang der Saison immer unangenehm ist. Der Heiligenhauser SV wird uns auch noch deutlich stärker fordern. Sie haben eine sehr gute Truppe, ein paar richtig gute Jungs in ihren Reihen, die auf jeden Fall am Wochenende schon gezeigt haben, was für eine Qualität sie haben.“ Im Heimspiel müsse man mehr Ruhe ins Spiel bekommen und mit Rhythmus und Ballkontrolle das Spiel kontrollieren. „Dann wollen wir uns aus einer kompakten Defensive heraus Torschancen erarbeiten.“ Personell ist Rheinsüd weitgehend komplett. „Gero Pfeiffer ist wieder zurück und wir haben zwei, drei Rückkehrer aus dem Urlaub. Von daher sind wir personell ordentlich aufgestellt und wollen dann mit Vollgas am Sonntag für die nächsten drei Punkte arbeiten“, so Krämer.

"Ich bin natürlich froh, dass wir erfolgreich in die Saison gestartet sind und auch im Kreispokal weitergekommen sind. Aber der Fokus liegt jetzt natürlich direkt wieder auf das zweite Spiel, das erste Heimspiel der neuen Saison. Da wollen wir natürlich nachlegen", so Trainer Stefan Krämer.

Der FC Rheinsüd Köln ist mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SC Brühl und dem 7:0-Erfolg im Pokal perfekt in die Saison gestartet und will nun auch das erste Heimspiel erfolgreich gestalten. Gegner ist der Heiligenhauser SV, der als Aufsteiger mit einem 3:1-Erfolg über Germania Zündorf für Aufsehen sorgte.

Auch Brühls Trainer Arif Cinar setzt auf einen klaren Fokus: „Beide Mannschaften haben die Saison mit einer Niederlage begonnen und wollen am Wochenende punkten. Wir brauchen noch drei Wochen, bis wir unsere Kondition und Ausdauer abgearbeitet haben. Personell sieht es nicht so gut aus, aber man soll nicht klagen. Wir werden versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.“

Kahraman richtet den Blick vor allem auf die eigene Leistung: „Wir gucken nicht so sehr auf Brühl, sondern eher auf das, was wir gegen Jan Wellem gemacht haben. Und das wollen wir verbessern.“

"Die Auftaktniederlage ist gar nicht im Kopf. Das war relativ schnell schon an dem Abend oder an dem Tag darauf beiseite geschoben worden. Wir haben das Gefühl, dass die Spieler relativ schnell gemerkt haben, dass wir eine gute Rolle gespielt haben und sehr wohl auf Augenhöhe waren.“ Sein Team zeige sich im Training engagiert und der Fokus sei bereits voll auf die Aufgabe gegen Brühl gerichtet. „Man merkt einfach, dass die Jungs Lust haben, Spaß haben. Das zeigt auch die Anzahl der Spieler. Wir hatten 26 Mann im Training.“

Am zweiten Spieltag treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Der Türkische FC Köln verlor sein erstes Spiel bei Jan Wellem mit 1:3, der SC Brühl musste sich zu Hause dem FC Rheinsüd mit 0:2 geschlagen geben. Nun wollen beide Vereine die ersten Punkte der Saison einfahren.

Meybodi erwartet ein forderndes Spiel gegen einen Gegner, der auf Wiedergutmachung aus sein wird. „Ford Niehl hat das erste Spiel gegen einen starken Gegner verloren. Wir spielen auswärts und das Gute ist, wir können aus dem Vollen schöpfen, haben nur zwei, drei Verletzte, die hatten wir am Sonntag auch," so Meybodi, der mit einem Auswärtssieg den Dreier vom ersten Spieltag „versüßen“ will.

Deutz 05 reist mit dem Rückenwind des Auftaktsiegs nach Köln-Niehl. Trainer Ali Meybodi legt Wert auf Kontinuität: „Wir möchten den erfolgreichen Start natürlich bestätigen.“ Gleichzeitig sieht er noch Verbesserungspotenzial: „Über die Dinge, die es zu verbessern gilt, haben wir gestern schon gesprochen und schon darauf versucht einzuwirken. Wir werden auch jetzt weiterhin daran arbeiten, weil es wirklich viele positive Dinge gab, die nehmen wir mit. Und die Dinge, die es zu verbessern gilt, dafür sind wir dann da – auch die Trainer sind dafür da, um an den Dingen zu arbeiten, an den Schrauben zu drehen.“

Die Personalsituation bleibt angespannt. „Zu den bestehenden Ausfällen sind weitere hinzugekommen. Trotz eines großen Kaders ist die Personaldecke derzeit sehr angespannt. Dennoch vertraue ich meinen Spielern uneingeschränkt. Gemeinsam mit meinem Trainerteam freue ich mich auf das erste Heimspiel gegen einen ambitionierten Gegner“, betont Oymak.

"Dass der Saisonstart schwierig werden würde, war uns bereits bei Veröffentlichung des Spielplans bewusst. Der Auftakt mit einer 3:0-Niederlage im Derby ist nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir befinden uns weiterhin in einem Lernprozess. Das vergangene Spiel ist aufgearbeitet, nun gilt der Fokus dem nächsten Gegner“, erklärt Oymak. Gegen Deutz erwartet er eine anspruchsvolle Partie: "Wir erwarten eine spielstarke, lautstarke und präsente Mannschaft. Unser Ziel ist es jedoch, unsere eigene Spielphilosophie umzusetzen und uns nicht an den Gegner anzupassen. Unsere jungen Spieler verfügen über viel Potenzial, das es Schritt für Schritt zu entwickeln gilt.“

Nach der 0:3-Niederlage zum Auftakt gegen die SpVg Rheindörfer empfängt die Mannschaft von Trainer Dogan Oymak den Absteiger Deutz 05, der sein erstes Spiel mit 3:2 gegen den TV Hoffnungsthal gewann.

Für Gilles ist klar, worauf es im Heimspiel ankommt: „Fehler müssen wir einfach weiterhin abstellen und uns auf unsere Stärken verlassen. Dann sind wir auch guter Dinge, dass wir gegen Rheindörfer die ersten Punkte in der neuen Saison holen.“ Personell steht der Großteil des Kaders zur Verfügung. „Ein, zwei Leute sind noch im Urlaub. Ein, zwei Leute sind verletzt, aber im Großen und Ganzen haben wir genug Leute zur Verfügung“, erklärt Gilles.

Entsprechend rechnet Gilles auch am Sonntag mit einem engen Duell: „Es waren hart umkämpfte Spiele und das wird uns auch am Sonntag wieder erwarten. Das wird alles andere als ein Selbstläufer, wir müssen 100 Prozent geben.“ Trotz der Auftaktniederlage sieht er seine Mannschaft stabil: „Die Mannschaft ist gut drauf, auch wenn wir das erste Spiel jetzt verloren haben. Die Umstände kennen wir, das können wir einordnen, wir haben trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht.“

Co-Trainer Yanik Gilles erwartet eine schwere Prüfung, gegen ein Team, das er zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Der Blick zurück auf die vergangene Saison zeigt, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnen: „Im vergangenen Jahr haben die Rheindörfer in der Hinrunde etwas geschwächelt, dann aber in der Rückrunde sehr, sehr stark gespielt. Auch gegen uns waren beide Spiele eng.“

Der zweite Spieltag hält für Germania Zündorf eine knifflige Aufgabe bereit. Nach der 1:3-Niederlage beim Aufsteiger Heiligenhauser SV wartet mit der SpVg Rheindörfer ein Gegner, der zum Auftakt mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Ford Niehl überzeugte.

Hoffnungsthal will Reaktion gegen Südwest zeigen Nach drei Niederlagen in drei Pflichtspielen will der TV Hoffnungsthal den Turnaround schaffen. Am Sonntag empfängt die Mannschaft den Absteiger DJK Südwest, der mit einem 2:1 gegen Hürth II erfolgreich in die Saison startete. Sportleiter Maciek Gawlik machte unter der Woche klare Ansagen: „Die Trainer und die Mannschaft haben sich ein wenig ausgesprochen und angesprochen, dass es so nicht weitergehen kann." Dabei sei man sich einig gewesen und versuche die schwankenden Leistungen abzustellen. "Wir hatten eine sehr gute Einheit mit 27 Mann beim Training. Von daher bin ich guter Dinge", so Maciek. Vor dem Gegner zeigt er großen Respekt: „Südwest ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Wir hatten vor zwei Jahren in der Bezirksliga große Probleme, sie spielen ihr Spiel sehr, sehr gut. Transfermäßig tut sich bei ihnen nicht wirklich was, aber es gibt einen super Zusammenhalt." Maciek: "Müssen PS auf die Straße bringen" Die Personallage bei der Dagdelen-Elf ist allerdings angespannt. David Jäckel fehlt rotgesperrt, Patrick Njangue ist nach dem Deutz-Spiel gesperrt, Marvin Mayer befindet sich im Aufbautraining, Kapitän Robert Salterberg ist nach seiner Knie-OP noch gar nicht ins Training eingestiegen. Finn Dörmbach wird ebenfalls länger ausfallen und Aytekin Kanli ist angeschlagen. "Dafür sind Dominik Richards und Shkrep Haxhimusa wieder da.“ Trotz der Ausfälle bleibt er optimistisch: „Wir haben einen sehr großen Kader und in meinen Augen eigentlich eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern. Jetzt müssen wir die PS auf die Straße bekommen. Aber dann nur im ersten Gang zu fahren, das reicht in dieser starken Liga nicht.“ Südwest reist mit Rückenwind an. Trainer Daniel Errens sieht seine Mannschaft gut vorbereitet. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und es hat gutgetan, positiv in die Saison zu starten. Nun möchten wir gerne in Hoffnungsthal nachlegen.“ Er erwartet einen Gegner, der alles investieren wird. „Hoffnungsthal hat die letzten drei Pflichtspiele im Mittelrheinpokal, Kreispokal und im ersten Ligaspiel verloren. Ich gehe davon aus, dass sie unbedingt den Turnaround schaffen möchten. Wahrscheinlich auch mit Wut im Bauch, um dann auch wieder ein eigenes Erfolgserlebnis zu erzwingen.“ Personell gibt es noch ein Fragezeichen bei Hendrik Graf, der sich im Spiel gegen Hürth eine Schulterverletzung zugezogen hat. "Das war schmerzhaft und da müssen wir mal gucken, wie das für Sonntag aussieht.“

Diekamp und Müller fordern klare Antworten ihrer Mannschaften Während der SV Bergfried zum Auftakt beim SV Schönenbach mit 0:4 baden ging, verlor Schwarz-Weiß Köln zu Hause in einem spektakulären Spiel mit 5:6 gegen Aufsteiger Frielingsdorf. "Die personelle Situation sieht nicht unbedingt besser aus. Also wir sind aktuell rund zehn Feldspieler beim Training. Es wird sich bis zum vierten oder fünften Spieltag alles wieder einpendeln und dann haben wir auch mal wieder die volle Kapelle zur Verfügung. Bis dahin müssen wir wirklich kämpfen", beschreibt Trainer Hannes Diekamp die schwierige Ausgangslage seines Teams. Für das anstehende Spiel fordert er ein anderes Gesicht: „Gegen Schwarz-Weiß waren es immer intensive, hitzige Duelle", so Diekamp, der sich jedoch nicht mit dem Gegner, sondern der eigenen Leistung beschäftigen will: "Wir müssen unser Spiel spielen, anders auftreten, als wir es letzte Woche gemacht haben. Sonst haben wir gegen keinen Gegner in dieser Liga eine Chance. Ich bin aber guter Dinge, wir haben die Sachen angesprochen, die Jungs haben es verstanden und dann hoffe ich, dass wir am Sonntag anders auftreten als gegen Schönenbach – auch wenn der Kader nicht unbedingt gerade viele Alternativen hergibt.“ Auch Schwarz-Weiß Köln reist mit einer Niederlage im Gepäck an. Trainer Sven Müller zieht seine Lehren: „Bergfried ist in der letzten Woche mit 4:0 unter die Räder gekommen, aber wir haben auch sechs Tore zu Hause kassiert. Fünf geschossen und dennoch reichte es nicht zum Sieg. Schönenbach wird dieses Jahr auch wieder unter den Top-5 mitspielen. Da haben sie schon gegen eine der Topmannschaften gespielt.“ Sein Team sei aber gut vorbereitet und man wisse, was auf die Mannschaft zukommt. "Wir wissen, wie Bergfried gerne spielt. Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, haben ganz klare Schwerpunkte im Training gesetzt.“ Müller kann personell fast aus dem Vollen schöpfen: „Wir kriegen zwei Rotgesperrte aus der letzten Saison noch dazu. Bergfried hat Glück, dass Ricky noch gesperrt ist. Der darf erst gegen Jan Wellem wieder zeigen, was er draufhat. Ansonsten haben wir fast alle an Bord. Leider fehlt immer noch Calvin Stark, der hat sich im allerersten Training direkt schwerer verletzt. Der fällt noch ein bisschen aus. Ansonsten haben wir alles an Bord und gehen sehr motiviert und positiv an die neue Geschichte ran jetzt am Wochenende.“

Aufsteiger trifft nach Torfestival auf ein Schwergewicht der Liga Der SV Frielingsdorf feiert am Sonntag seine Heimpremiere in der Bezirksliga 1. Der Aufsteiger sorgte zum Start für Schlagzeilen, als er bei Schwarz-Weiß Köln ein spektakuläres 6:5 einfuhr. Nun wartet mit dem SSV Jan Wellem ein Gegner, der beim 3:1 gegen den TFC Köln ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet ist. Trainer Andreas Dreiner blickt voller Vorfreude auf die Partie: „Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt freuen wir uns jetzt auch auf das erste Heimspiel. Mit Jan Wellem erwartet uns natürlich ein absolutes Schwergewicht in der Liga. Individuell mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in unserer Staffel.“ Er hofft auf die Unterstützung der Zuschauer: „Wir erwarten eine gute heimische Kulisse und werden alles dafür tun, dass wir auch in diesem Spiel etwas Zählbares mitnehmen. Mit dem ersten Sieg im Rücken können wir ohne großen Druck in das Spiel gehen.“ Verzichten muss er dabei auf Norman Lemke, Kevin Ufer und Yannick Blumberg, fraglich ist zudem Felix Krüger. Voigt: "Sechs eigene Tore, das musst du erst mal machen" Auch bei Jan Wellem ist der Respekt groß. Trainer Alex Voigt sieht eine knifflige Aufgabe. „Für uns geht es gegen den nächsten Aufsteiger – ein schweres Spiel, schwerer als das, was wir im Auftakt hatten, und das war schon nicht einfach", so Voigt. Besonders die Offensivleistung der Frielingsdorfer beeindruckte ihn: „Sechs eigene Tore auswärts zu schießen, das musst du bei Schwarz-Weiß Köln auch erst mal machen. Da haben sie diese Aufstiegs-Euphorie mitgenommen." Im Gedächtnis blieb Voigt auch das Pokalduell im Mai dieses Jahres. "Da haben wir uns schon sehr schwergetan. Ich erwarte kein anderes Spiel. Das wird eine enge Geschichte.“ Eng auch deshalb, weil die Personalsituation bei Jan Wellem angespannt ist. „Es sieht überhaupt nicht gut aus. Im Gegenteil, ich hatte gestern zum Beispiel 13 Spieler im Training und es sieht nicht danach aus, dass da noch sehr viele zurückkommen", erklärt Voigt, der früh in der Saison "mit dem fast letzten Aufgebot nach Frielingsdorf fahren muss.“

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr FC Hürth FC Hürth II SV Schönenbach 1920 Schönenbach 12:30 PUSH