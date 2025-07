Du wirst automatisch weitergeleitet...

Vorwärts gen Bezirksliga-Auftakt: Jannik Ast (am Ball) und der TSV Zorneding starten am Samstag in Rosenheim. – Foto: SRO

„Müssen noch arbeiten“: TSV Zorneding vor Bezirksliga-Auftakt Testspiele gegen 1860 III und Walpertskirchen Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost SB Rosenheim Zorneding Sascha Bergmann Der TSV Zorneding startet in Rosenheim in die neue Spielzeit. Trainer Bergmann zeigte sich nach der Vorbereitung zufrieden. Mit einem Sieg und einer Niederlage beendete Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding das letzte Wochenende vor dem Punktspielstart. „Es waren zwei richtig gute Testspielgegner“, meinte TSV-Cheftrainer Sascha Bergmann nach dem Doppelpack. „Wir haben gesehen, an was wir noch arbeiten müssen.“ Bergmann zog entsprechende Erkenntnisse aus den Partien am Freitag und Sonntag. „Aber am Ende des Tages zählt der nächste Samstag in Rosenheim. Dort können wir aufgrund unseres großen Kaders auch gegnerspezifisch agieren.“ Dabei schweben Bergmann für den Auftritt beim Aufsteiger SB DJK im Josef-März-Stadion (Anpfiff 14 Uhr) schon einige Fixstarter vor, einige Positionen seien dagegen durchaus noch offen. Mehr ließ er nicht durchblicken. Sieg und Niederlage zum Abschluss der TSV-Vorbereitung Gegen den TSV 1860 München III (Kreisliga) gewann Zorneding am Freitagabend daheim mit 3:1 durch drei Treffer noch vor dem Seitenwechsel von Luis Mikusch (22.), Luciano Dimitrijevic (35.) und Daniel Winzer (41.). Für die Dritte der „Blauen“ verkürzte Leon Schleich nach der Pause noch zum 3:1-Endstand (58.). Beim Bezirksligaaufsteiger SV Walpertskirchen (Gruppe Nord) kassierte der TSV dann am Sonntag eine 1:2 (0:0)-Niederlage. „Die erste Halbzeit war noch völlig in Ordnung. In der zweiten schien dann der Stecker gezogen.“ Laut TSV-Coach Sascha Bergmann sei dieser Leistungsabfall auch den Belastungen der letzten Woche geschuldet gewesen. Für den Vertreter aus dem Erdinger Landkreis trafen bei der Generalprobe Paul Jäger (54.) und Julian Jaros (83.) zum Sieg, für den TSV Zorneding netzte nur Luis Mikusch zum zwischenzeitlichen 1:1 (61.) ein. Sa., 26.07.2025, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim TSV Zorneding Zorneding 14:00 PUSH