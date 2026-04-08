„Müssen nach unten schauen“ – Pipinsried verliert erneut

Brachte den FC Pipinsried in Schwaig früh in Führung: Max Dombrowka. Doch dieses Tor sollte nicht reichen. – Foto: Haelke

Wenn er sich die Leistung seiner Kicker anschaue, so Trainer Roman Langer, „war nicht mehr drin“. Dabei legte der FCP richtig gut los. Sebastian Keßler spielte sich über links durch, und Max Dombrowka verwertete Keßlers Hereingabe sehenswert per Kopf. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade mal fünf Minuten gespielt. Wer nun dachte, das gibt Rückenwind, der irrte sich. „Wir sind ein Stück weit vom Plan abgerückt und haben dem Gegner Räume gegeben“, so Langer. Und das hatte Folgen: Vincent Sommer machte das 1:1 für seine Sportfreunde (39.).

Der FC Pipinsried kann in der Rückrunde in der Fußball-Bayernliga-Süd einfach nicht gewinnen. Beim FC Sportfreunde Schwaig setzte es am Ostermontag eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Die Bilanz der zurückliegenden Spiele ist erbärmlich: sieben Partien, vier Niederlagen, drei Remis, kein einziges Erfolgserlebnis. Der FCP ist in der Tabelle mittlerweile auf Rang zehn abgerutscht, Aufsteiger Schwaig hat die Blau-Gelben überholt und besetzt nun Platz neun.

Auch nach dem Wechsel waren die Pipinsrieder von der Rolle. „Wir machten technische Fehler, und jeder schien sein eigenes Süppchen zu kochen“, so der FCP-Trainer. Ins Fußballerische übersetzt, heißt das: viele Einzelaktionen, wenig Zusammenspiel. Auf der anderen Seite war Schwaig vorwiegend bei Einwürfen und Ecken gefährlich. „Da hatten wir große Probleme“, so Langer. Und bei langen Bällen, ist hinzuzufügen. Eben ein solcher langer Ball brachte bereits in der 64. Minute die Entscheidung. Daniel Gaedke nahm die Kugel auf, setzte sich gegen zwei FCP-Verteidiger durch und schoss an Tormann Enrique Bösl vorbei das 2:1.

„Wir haben es im Anschluss nicht mehr geschafft, den Schalter umzulegen. Wir haben keine Lösungen mehr gefunden“, so Langer. Und das, obwohl die Gäste ab der 69. Minute einer mehr waren, nachdem Siegtorschütze Gaedke mit Gelb-Rot runter musste.

Den Schalter umlegen, Lösungen finden, das müssen die Pipinsrieder bereits am Freitag, wenn es zu Hause gegen den Tabellenzwölften SV Schalding-Heining geht (Anpfiff 17.45 Uhr). Die Qualität dazu habe die Mannschaft allemal, so Coach Langer. Sie muss es allerdings endlich auf den Platz bringen. Mit Blick auf die verbleibenden acht Begegnungen in dieser Spielrunde gilt eines: „Wir müssen nach unten schauen“, so Trainer Roman Langer. Ein bemerkenswerter Satz, wenn man bedenkt, dass der FC Pipinsried die Lizenz für die Regionalliga beantragt hat.