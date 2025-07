„Müssen mutiger spielen“ – Oberweikertshofen will zu Hause die ersten drei Punkte einfahren

Den Landesliga-Auftakt hat der SC Oberweikertshofen in den Sand gesetzt. Im ersten Heimspiel der Saison ist deshalb Wiedergutmachung angesagt.

Oberweikertshofen – Zur Heimspielpremiere der diesjährigen Landesliga-Saison empfängt der SC Oberweikertshofen am Samstag, 16 Uhr, den SV Comos Aystetten im Waldstadion. Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim Aufsteiger SSV Niedersonthofen will es die Elf von Trainer Sven Teichmann diesmal besser machen und die ersten drei Punkte einfahren.

Kadertechnisch sieht es jedenfalls schon einmal besser aus als in der Vorwoche: Mit Christian Sdzuy, Yenal Strauß und Florian Roggermeier haben sich gegenüber dem Auftaktspiel drei Kicker zurückgemeldet und auch die Woche über fleißig trainiert. Lediglich auf Bryan Stubhan muss Trainer Teichmann aus beruflichen Gründen verzichten.

Natürlich stehe man nach der Auftaktniederlage schon ein wenig unter Druck, meint Oberweikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann. „Wir müssen mutiger spielen, uns etwas zutrauen und dürfen uns auch schon einmal einen Fehler leisten“, erklärt Widemann. Und vor allem sollte man nicht die Geduld verlieren und die Mannschaft gleich verurteilen, richtete Widemann den Wunsch an die kritischen Fans in Oberweikertshofen. Es habe einen großen Umbruch gegeben, mit vielen neuen Gesichtern im Team und an der Seitenlinie.

Erste englische Woche steht an

„Die Saison steht erst am Beginn, also noch ist nicht wirklich etwas passiert“, betont der Sportliche Leiter. Allerdings wäre ein Erfolgserlebnis zu Beginn der Englischen Woche – am Mittwochabend geht es gegen den FC Ehekirchen – schon gut für die Moral der Truppe, betont Widemann.

Die Bilanz aus der vergangenen Saison spricht am Samstag klar für die Oberweikertshofener: Das Hinspiel in Aystetten gewann sie mit 4:0 und auch das Rückspiel konnte der SCO damals mit 2:1 für sich entscheiden.