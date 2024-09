„Müssen mit dem Punkt leben“ – Oberweikertshofen ringt dem Spitzenreiter ein Remis ab

Letztlich zahlte sich nach einer guten Stunde die geänderte Taktik aus und es reichte am Ende zwar nicht zum zweiten Heimsieg, aber mit dem Tor von Dominik Widemann bleib zumindest ein Punkt in Oberweikertshofen. „Wir haben ja gleich noch ein weiteres Heimspiel vor der Brust, wenn am Samstag der SV Manching bei uns antritt. Die nächste Gelegenheit, um endlich den zweiten Heimsieg einzufahren“, so Bergmann.

0:1 auf dem Silbertablett serviert