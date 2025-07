„Müssen mit dem Punkt leben“: FCI punktet im Derby gegen „eine der besten Mannschaften der Liga“

Der zweite Spieltag der Saison ist für nahezu alle Fußballmannschaften noch Findungsphase und in diese Zeit hinein fällt in der Bayernliga das Derby FC Ismaning gegen SV Heimstetten. Nicht unerwartet war bei dem letztlich wohl leistungsgerechten 1.1 (1:0) auf beiden Seiten noch eine Menge Luft nach oben.

Die Zuschauer hatten ihren Platz auf der Tribüne kaum eingenommen, da gab es schon großen Grund zum Jubeln. Beim ersten Forechecking der Saison eroberten die Ismaninger den Ball und der neue Mittelstürmer Sandro Cazorla fackelte nicht lange. Aus etwa 40 Metern schoss er den Ball über den Keeper Fabian Scherger hinweg ins Tor. Trainer Jacky Muriqi hatte die gesamte Woche seine Jungs gewarnt, dass man gegen den als Topteam eingestuften SV Heimstetten nicht viele Chancen bekommen würde. Die Worte kamen an und der erste Schuss saß. Sandro Cazorla bestätigte eindrucksvoll, dass er diese Saison die Mittelstürmer-Hoffnung des FC Ismaning ist nach einem Bayernligajahr, in dem man sich ohne echten Vollstrecker zu den Toren hatte quälen müssen.

Muriqi sollte recht behalten, denn seine Mannschaft hatte in den 90 Minuten nicht noch einmal so ein Feuerwerk der Torschüsse wie zuletzt in Geretsried. Manche Szenen hatten Potenzial, wurden aber nicht richtig ausgespielt. „Wir haben nicht viel zugelassen“, stellte später die Heimstettener Trainerin Sarah Romert fest. Sie sah im defensiven Verhalten eine deutliche Steigerung gegenüber dem wilden Start mit dem aufgeholten 0:3 gegen Nördlingen.

Der Gast aus Heimstetten hatte mehr Ballbesitz und sorgte damit grundsätzlich für eine gewisse Gefahr, aber der Aufwand brachte nicht die gewaltigen Torchancen. In der Summe hat man sich den Ausgleich verdient, aber für das 1:1 brauchte es kurz nach Beginn der zweiten Hälfte eine Standardsituation. Nach einer Freistoßflanke bekam Vituss Voachatzer den zweiten Ball und machte das Tor. In der Summe des betriebenen Aufwandes ging das zu dem Zeitpunkt sicher in Ordnung.

FCI-Trainer Jacky Muriqi lobt den SV Heimstetten – FCH-Chefin Romert sieht gute Ansätze

Die beiden Nachbarvereine sind nun jeweils mit zwei Unentschieden gestartet. „Wir müssen mit dem Punkt leben“, resümierte der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi, „denn Heimstetten ist eine der besten Mannschaften der Liga und es war auch ein gutes Bayernliga-Spiel.“ Er war voll des Lobes, weil man den Heimstettener Ballbesitz in den Bereichen des Spielfeldes halten konnte, „wo es uns nicht weh getan hat“.

Auf der anderen Seite kam das zähe Daueranlaufen für die Heimstettener Chefin Sarah Romert nicht überraschend, „weil wir einen großen Umbruch hatten und das braucht einfach Zeit“. Sie hat viele gute Ansätze gesehen und nahm aus Ismaning mit, dass man sich gerade im Spiel gegen den Ball verbessert hat. Zum Ende verließen die Heimstettener das Ismaninger Stadion in dem Gefühl, dass man dem Siegtor näher als der Gegner war.

FC Ismaning – SV Heimstetten 1:1 (1:0) FCI: da Silva-Pötzinger, Cazorla (90.+1 Shcherbyna), Kübler (70. Ouro-Akpo Adjai), Zehetbauer, Kuhn (79. Zouaidi), Streibl, Weber, Liuzza (70. Guinari), Maxhuni, Pollio, Di Rosa SVH: Scherger, Rüther, Cavadias, Bauer, Polat (66. Nauen), Ezeala, Arslan, Steimel, Vochatzer, Kehl, Müller (47. Fink). Tore: 1:0 Cazorla (1.), 1:1 Voachatzer (49.) Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Endsdorf) Zuschauer: 342