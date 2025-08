"Müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein" FuPa Baden Sommercheck +++ TSV Rheinhausen II Verlinkte Inhalte KK B St. 2 Rheinhausen II Nino Eichelberger

Nino Eichelberger, Spieler des Bruchsaler B-Ligisten TSV Rheinhausen II, macht den FuPa Baden Sommercheck.

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? Die vergangene Saison hatte viele Höhen und Tiefen. Ich denke, wenn man die Hinrunde als Schlusslicht beendet und man am Ende es doch noch auf einen einstelligen Tabellenplatz geschafft hat, muss man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Hinrunde war geprägt von familiären und verletzungsbedingten Ausfällen, welche wir zwar in der Quantität, aber nicht in der Qualität ersetzen konnten. Für Verein und Mannschaft war es sicherlich wichtig zweimal aus dem Derby als Sieger hervorzugehen. Spätestens mit dem Auswärtssieg in Langenbrücken haben wir gemerkt, dass wir an einem sehr guten Tag mit den Top-Teams der Liga mithalten können.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26? Die Leistungssteigerung im Kalenderjahr 2025 gilt es nun in der neuen Saison zu bestätigen. Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt, viele Spieler haben sich weiterentwickelt und punktuell haben wir uns auch im Kader verstärkt. Was am Ende dabei herauskommt, ist natürlich immer schwer einzuschätzen, weil man nicht wirklich weiß, inwiefern die Konkurrenz aufgerüstet hat. Dennoch habe ich die Erwartung, dass wir im Vergleich zur vergangenen Saison noch den ein oder anderen Platz gutmachen und wir uns als Mannschaft weiterentwickeln.