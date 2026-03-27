"Müssen mit allen Wassern gewaschen sein" - Freie Turner empfangen BSV

Trainer Gian Luca Renner erwartet ein intensives Spiel: „Bovender SV ist ein interessanter Gegner, der uns alles abverlangen wird.“ Besonders die Struktur des Gegners hebt er hervor: „Sie haben viele junge Spieler im Team und im Winter die Offensive mit Rückkehrer Sven Iloge noch einmal verstärkt.“

Auch die bisherigen Duelle sprechen für eine enge Partie. „Die direkten Duelle waren bisher immer eng und gingen alle unentschieden aus“, so Renner mit Blick auf die vergangenen drei Aufeinandertreffen, die allesamt ohne Sieger endeten.

Die Freien Turner kassierten zuletzt die erste Niederlage des neuen Jahres, während Bovenden zuletzt zwei Mal als Verlierer vom Feld schritt. Die Gäste werden also alles daran setzen, keine drei Spiele in Serie zu verlieren. Entsprechend klar ist die Marschroute für das kommende Spiel: „Wir müssen am Samstag mit allen Wassern gewaschen sein.“