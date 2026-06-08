"Müssen leider trotz Tabellenplatz zwölf absteigen" Aufsteiger besiegt Hondelage mit 3:1, muss die Liga als Tabellenzwölfter dennoch verlassen von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marwin Wolf

Der TSV Wipshausen hat sich mit einer überzeugenden Leistung aus der Saison verabschiedet. Gegen den Tabellenfünften MTV Hondelage gewann der Aufsteiger am letzten Spieltag mit 3:1. Der sportliche Erfolg konnte den bitteren Gang in die niedrigere Spielklasse jedoch nicht verhindern.

Vor dem Anpfiff war die Ausgangslage klar: Wipshausen benötigte einen Sieg, um seine Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Laurer setzte diese Vorgabe von Beginn an konsequent um und dominierte die Partie gegen den bereits gesicherten Tabellenfünften aus Hondelage. Bereits in der 15. Minute brachte Bamberg die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Wipshausen blieb anschließend die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich mit weiteren Treffern. Filbrandt erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, ehe Böttcher nur drei Minuten später mit dem 3:0 für eine komfortable Pausenführung sorgte.

„Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir sehr dominant gespielt und uns zahlreiche Torchancen erarbeitet“, sagte Trainer Andreas Laurer nach der Partie. „Das 3:0 zur Halbzeit war völlig verdient.“ Hondelage kommt zurück, Wipshausen bringt Sieg ins Ziel Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielgeschehen. Hondelage, das die Saison mit 43 Punkten auf Rang fünf beendet, trat deutlich engagierter auf und setzte die Gastgeber zunehmend unter Druck.