"Müssen leider trotz Tabellenplatz zwölf absteigen"

Der TSV Wipshausen hat sich mit einer überzeugenden Leistung aus der Saison verabschiedet. Gegen den Tabellenfünften MTV Hondelage gewann der Aufsteiger am letzten Spieltag mit 3:1. Der sportliche Erfolg konnte den bitteren Gang in die niedrigere Spielklasse jedoch nicht verhindern.
Vor dem Anpfiff war die Ausgangslage klar: Wipshausen benötigte einen Sieg, um seine Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Laurer setzte diese Vorgabe von Beginn an konsequent um und dominierte die Partie gegen den bereits gesicherten Tabellenfünften aus Hondelage.
Bereits in der 15. Minute brachte Bamberg die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Wipshausen blieb anschließend die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich mit weiteren Treffern. Filbrandt erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, ehe Böttcher nur drei Minuten später mit dem 3:0 für eine komfortable Pausenführung sorgte.
„Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir sehr dominant gespielt und uns zahlreiche Torchancen erarbeitet“, sagte Trainer Andreas Laurer nach der Partie. „Das 3:0 zur Halbzeit war völlig verdient.“
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielgeschehen. Hondelage, das die Saison mit 43 Punkten auf Rang fünf beendet, trat deutlich engagierter auf und setzte die Gastgeber zunehmend unter Druck.
Der Anschlusstreffer durch Broders in der 55. Minute brachte die Gäste noch einmal zurück ins Spiel. Weitere Tore gelangen dem MTV jedoch nicht mehr. Wipshausen verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich den neunten Saisonsieg.
„In der zweiten Halbzeit war Hondelage dann deutlich besser und hat uns unter Druck gesetzt“, analysierte Laurer. „Am Ende war das 3:1 auch das Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wird.“
Der Erfolg bedeutete für Wipshausen den Abschluss einer bemerkenswerten Aufstiegssaison. Mit 33 Punkten beendet der TSV die Spielzeit auf Tabellenplatz zwölf und damit vor dem SV Arminia Vechelde, dem VfB Peine sowie Schlusslicht Teutonia Groß Lafferde.
Aufgrund der außergewöhnlichen Abstiegskonstellation reicht diese Platzierung jedoch nicht zum Ligaverbleib. Trotz eines Nichtabstiegsplatzes unter normalen Umständen muss der Aufsteiger den Gang in die niedrigere Spielklasse antreten.
Entsprechend fiel das Fazit von Laurer zwiespältig aus: „Unsere Saison war sehr gut, leider müssen wir trotz Tabellenplatz zwölf absteigen.“
So bleibt Wipshausen nach einem starken Saisonabschluss und einem verdienten Heimsieg gegen Hondelage die Genugtuung eines gelungenen letzten Auftritts – verbunden mit der Enttäuschung über einen Abstieg, der sportlich auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar erscheint.