»Müssen jetzt aufpassen«: ASV verspielt erneut 1:0 – Feucht zittert

Spannung pur am Freitagabend: Weisendorf verspielt in Kalchreuth erneut eine Pausenführung. Der 1. SC Feucht und der SC Großschwarzenlohe jubeln dagegen über hart erkämpfte Heimsiege.
Der ASV Weisendorf bekommt seine PS einfach nicht über die volle Distanz auf den Rasen: Beim FC Kalchreuth reichte eine starke erste Hälfte samt der verdienten Führung durch Yannick Prell (36.) erneut nicht zum Dreier.
In Durchgang zwei verlor der ASV vor 200 Fans zunehmend die Spielkontrolle und fing sich durch Chris-Stephan Dierke (89.) den späten 1:1-Nackenschlag. Nach sechs Spieltagen steht Weisendorf damit weiter ohne Sieg da. „Ein gerechtes Remis, aber zufrieden bin ich keineswegs. Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte zu einfach aus der Hand gegeben“, haderte ASV-Coach Bernd Fuchsbauer nach dem späten Ausgleich.
Besonders ärgerlich: Die zwei Gesichter, die der ASV Weisendorf in dieser Saison in Spielen zeigt. Fuchsbauers Fazit fällt dementsprechend aus: „Die Jungs wollen und die Mannschaft lebt, aber wir geben uns scheinbar zu schnell zufrieden. Fürs Gutaussehen gibt es keine Punkte – mit Jammern kommen wir jetzt aber nicht weiter.“
Die fehlende Konstanz wird für die Fuchsbauer-Elf langsam zur echten Zerreißprobe. Denn: In den letzten drei Spielen führte Weisendorf zur Pause, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt. „Das macht natürlich was mit den Köpfen. Wir müssen jetzt aufpassen, auch wenn es noch früh in der Saison ist“, redete Fuchsbauer nicht um den heißen Brei herum, ergänze aber: „Das Pendel kann aber auch schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen.“
Spannung und Spektakel am Spieltag: Der 1. SC Feucht behält in einem umkämpften Schlagabtausch gegen den SV Buckenhofen knapp mit 3:2 die Oberhand. Feucht erwischte einen Traumstart und stellte durch Emil Petersson nach Lazarevic-Flanke (11.) und Julian Rauch per sehenswertem Volley (21.) früh auf 2:0, ehe Buckenhofen nach einem SCF-Fehler durch Emil Nöhring (38.) verkürzte. Nach dem Wechsel stellte Simon Lang per Foulelfmeter (56.) den Alten Abstand wieder her. Buckenhofen gab sich nicht auf, drückte nach dem Anschlusstreffer des eingewechselten Abbas Jafari (73.) auf den Ausgleich, doch Feucht brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Feucht bleibt damit zum dritten Mal in Serie im Waldstadion ungeschlagen. Buckenhofen verliert nach starkem Start in die Saison zum zweiten Mal in Serie.
Auch der SC Großschwarzenlohe jubelt und setzt sich vor 290 Zuschauern mit 3:1 gegen den TSV Nürnberg-Buch durch. Sven Landshuter brachte die Hausherren nach 16 Minuten in Front, doch Nürnberg-Buch schlug durch Oliver Lahr (31.) noch vor der Pause zurück. Im zweiten Durchgang avancierte Timo Kräftner zum Matchwinner für Großschwarzenlohe: Erst besorgte er die erneute Führung (54.), ehe er in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+2) den 3:1-Endstand herstellte.