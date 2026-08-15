»Müssen jetzt aufpassen«: ASV verspielt erneut 1:0 – Feucht zittert

Tim Schmidt und der ASV Weisendorf müssen nach sechs Spielen weiter auf den ersten Sieg warten. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der ASV Weisendorf bekommt seine PS einfach nicht über die volle Distanz auf den Rasen: Beim FC Kalchreuth reichte eine starke erste Hälfte samt der verdienten Führung durch Yannick Prell (36.) erneut nicht zum Dreier.

In Durchgang zwei verlor der ASV vor 200 Fans zunehmend die Spielkontrolle und fing sich durch Chris-Stephan Dierke (89.) den späten 1:1-Nackenschlag. Nach sechs Spieltagen steht Weisendorf damit weiter ohne Sieg da. „Ein gerechtes Remis, aber zufrieden bin ich keineswegs. Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte zu einfach aus der Hand gegeben“, haderte ASV-Coach Bernd Fuchsbauer nach dem späten Ausgleich.

Besonders ärgerlich: Die zwei Gesichter, die der ASV Weisendorf in dieser Saison in Spielen zeigt. Fuchsbauers Fazit fällt dementsprechend aus: „Die Jungs wollen und die Mannschaft lebt, aber wir geben uns scheinbar zu schnell zufrieden. Fürs Gutaussehen gibt es keine Punkte – mit Jammern kommen wir jetzt aber nicht weiter.“

Die fehlende Konstanz wird für die Fuchsbauer-Elf langsam zur echten Zerreißprobe. Denn: In den letzten drei Spielen führte Weisendorf zur Pause, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt. „Das macht natürlich was mit den Köpfen. Wir müssen jetzt aufpassen, auch wenn es noch früh in der Saison ist“, redete Fuchsbauer nicht um den heißen Brei herum, ergänze aber: „Das Pendel kann aber auch schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen.“