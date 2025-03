„Müssen hier eigentlich etwas mitnehmen“ – Olchings Chancenwucher wird von Aindling bestraft

Olching – Eine unglückliche Niederlage hat der SC Olching in seinem ersten Spiel nach der Winterpause hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer verlor mit 1:2 (0:0) beim TSV Aindling. „Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen“, meinte Mayer nach der Partie. „Wir müssen hier eigentlich etwas mitnehmen.“

Denn gerade in der ersten Halbzeit waren die Olchinger die spielbestimmende Mannschaft. Nach zunächst noch ausgeglichenen 20 Minuten rissen die Amperstädter die Begegnung mehr und mehr an sich und erspielten sich in der Folge drei hochkarätige Einschussmöglichkeiten. „Einmal Pfosten, einmal stark gehalten und einmal daneben“, fasste Mayer die Ausbeute zusammen. „Zwei von den dreien musst du machen“, sagte der SCO-Coach. Wer weiß, welchen Verlauf die Begegnung genommen hätte, wenn die Gäste hier getroffen hätten. So ging es stattdessen torlos in die Kabine. Und mit dem Halbzeitpfiff war auch der Olchinger Sturmlauf beendet.