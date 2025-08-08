„Müssen guten Tag haben“: Deisenhofen in Kirchanschöring gefordert

Nach zwei Wochen Pause geht es für den FC Deisenhofen gleich wieder in die Vollen: Der zuletzt turnusgemäß spielfreie Fußball-Bayernligist muss heute um 19 Uhr beim SV Kirchanschöring antreten. „Das ist eine schon lange etablierte Top-Mannschaft“, weiß Andreas Pummer .

Grundsätzlich nimmt Deisenhofens Trainer die bei gut laufendem Verkehr rund eineinhalbstündige Fahrt in den Rupertiwinkel gerne auf sich: „Es ist immer ganz nett, dort zu spielen.“ Aber nur ein bisschen Spaß haben, ist natürlich nicht sein Ziel: „Im Endeffekt geht es darum, sportlich erfolgreich zu sein.“

Und das ist bei der Mannschaft aus dem Landkreis Traunstein, die der frühere Pullacher Christoph Dinkelbach als Spielertrainer im Gespann mit Coach Thomas Leberfinger betreut, nicht einfach.

Nach Unentschieden beim SV Schalding-Heining (0:0) und gegen den FC Pipinsried (1:1), zwei Aufstiegskandidaten der vergangenen Saison, ließen die Kirchanschöringer vor einer Woche bei Regionalliga-Absteiger Türkgücü München mit einem 6:0-Sieg aufhorchen.

Noch ohne Gegentreffer

„Wir müssen einen guten Tag haben und unser Matchplan muss aufgehen, wenn wir etwas holen wollen“, weiß Pummer, der sich seinerseits in den ersten beiden Saisonbegegnungen gegen Türkspor Augsburg (2:0) und beim aktuellen Spitzenreiter SV Erlbach (0:0) besonders auf seine Abwehr verlassen konnte.

Trotzdem zeigt er sich auch in Bezug auf die Defensive noch zurückhaltend: „Dass wir in Erlbach kein Tor bekommen haben, war nicht schlecht. Aber nach zwei Spielen kann man da noch nichts sagen.“

Ex-Profi vor Comeback

Im Kader wird sich gegenüber dem Erlbach-Spiel nichts ändern. Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Stephan Kopp (Kreuzbandriss), Björn Jost (Fersenprobleme) und Henrik Freitag (Schlüsselbeinbruch). Gute Nachrichten gibt es von Yasin Yilmaz. Der 36-jährige Ex-Profi spielte nach Wadenproblemen zuletzt 20 Minuten in der U23 (wir berichteten).

Für die Startelf reiche es noch nicht, aber, so Pummer: „In erster Linie finde ich es super, dass sich ein so etablierter Spieler, der schon höherklassig gespielt hat, keine Blöße gibt und da zur Verfügung stellt. Er ist noch hungrig, tut alles dafür, wieder fit zu werden und ist dabei auf einem guten Weg.“