»Müssen geradliniger werden«: SSV Eggenfelden verliert in Freilassing

– Foto: Werner Kroiß

Dritter Spieltag der Landesliga Südost, zweite Niederlage für den SSV: Trotz guter Phasen kassiert Eggenfelden beim ESV Freilassing eine 0:2-Niederlage.

Zweimal zog Tobias Hofer (13., 19.) von rechts in die Mitte und legte die Kugel aus halbrechter Position ins Netz. Plötzlich lag der SSV 0:2 zurück. „In den Minuten haben wir total abgeschaltet, waren nicht auf dem Platz und nicht präsent in den Zweikämpfen“, so Stinglhammer.

„Der Start war eigentlich ganz okay. Wir waren die ersten zehn Minuten gefällig im Spiel und haben Freilassing überhaupt nicht zum Zug kommen lassen“, bilanzierte Joe Stinglhammer, Sportlicher Leiter des SSV. Doch innerhalb weniger Augenblicke gab Eggenfelden das Heft des Handelns komplett aus der Hand.

Trotz des frühen Doppelschlags gab sich der SSV nicht auf. Aber Sebastian Hager und Benedikt Huber ließen Chancen zum Anschlusstreffer vor dem Halbzeitpfiff liegen.

Auch nach dem Seitenwechsel machte Eggenfelden zunächst Druck. „Wir haben dominiert, aber auch oft zu kompliziert gespielt, statt effizient und konsequent mit Zug zum Tor zu spielen“, so Stinglhammer.

Der Anschlusstreffer lag dennoch weiter in der Luft, aber auch Yehor Kosiachenko und erneut Huber verpassten das 1:2.

„Wir tun uns leider sehr schwer ein Tor zu erzielen und müssen einfach geradliniger werden“, resümierte Stinglhammer. Für den SSV geht es direkt am kommenden Samstag weiter: Um 16 Uhr gastieren die Drachen aus Murnau, die nach drei Spieltagen die Landesliga Südost als Spitzenreiter anführen. „Mit Murnau kommt ein Gegner, der zu den Top-Favoriten der Liga zählt. Da müssen wir effektiver werden, ansonsten wird es ganz schwierig.“

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV Murnau TSV Murnau 16:00 live PUSH

ESV Freilassing – SSV Eggenfelden 2:0

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos, Tobias Schindler, Simon Schlosser (81. Marius Koller), Dominik Krein, Rodi Hussein (55. Markus Prechtl), Arber Tafilaj (63. Johann Spatzenegger), Timo Hofer (71. Niclas Hofer), Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (43. Amel Omeradzic) - Trainer: Goran Roksandic

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Alessandro Marrazzo (77. Dominik Schäffler), Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Manasse Francisco (29. Bernhardt Maier), Simon Schie, Ankido Abraham, Blin Kelmendi (65. Alexander Matschi), Laurin Hansbauer, Benedikt Huber, Sebastian Hager (27. Yehor Kosiachenko) - Trainer: Daniel Blindhuber

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Passau) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Timo Hofer (13.), 2:0 Timo Hofer (19.)