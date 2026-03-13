„Müssen gallig sein“: TSV Buchbach will endlich den ersten Sieg 2026

Nach zwei Unentschieden soll am Freitag der erste Dreier her. Trainer Unterberger deutet personelle Änderungen in der Startelf an.
Nach den Punkteteilungen gegen Greuther Fürth II und bei Schwaben Augsburg erwartet der TSV Buchbach am heutigen Freitag in der Regionalliga um 19 Uhr die SpVgg Bayreuth. Im dritten Anlauf soll der erste Dreier unter der Regie von Trainer Marc Unterberger her.
Mit dem 1:1 in Eichstätt und dem 2:1 über den FC Bayern II ist die „Oldschdod“ gut aus den Startlöchern gekommen und hat den Rückstand auf die Gastgeber verkürzt. Das Team von Trainer Lukas Kling rangiert vier Zähler hinter den Gastgebern auf Platz 13 und hat sieben Punkte Vorsprung auf die Relegationszone. Sportlich scheinen die finanziell angeschlagenen Bayreuther also in ruhigeres Fahrwasser zu steuern, nachdem in einem turbulenten Winter dem gesamten Kader freigestellt worden war, den Verein zu verlassen. Davon haben einige Stammkräfte Gebrauch gemacht. Gleichzeitig gab es auch einige hochkarätige Neuzugänge, wie etwa Maximilian Fesser, der von den Würzburger Kickers gekommen ist und den Führungstreffer im Spiel gegen die kleinen Bayern markierte.
Die Gastgeber, die ja am Samstag in einem Zwei-Minuten-Endspurt noch das 2:2 bei den Schwabenrittern erkämpfen konnten, müssen weiterhin auf die verletzten Daniel Muteba und Manuel Mattera verzichten, haben aber ansonsten den gesamten Kader an Bord. „Alle haben absolut gut trainiert, alle sind in der Verlosung.“ Gut möglich also, dass Kapitän Philipp Walter wieder von Anfang an aufläuft oder Neuzugang Philipp Zimmerer seine Chance von Beginn an bekommt. Ein weiterer Kandidat ist freilich auch Rome Ivelj, der wieder genesene Josue M’bila dürfte dagegen eher von der Bank kommen. „Wir müssen gallig sein, wollen früh draufgehen und den Gegner unter Druck setzen. Am Ende müssen die Zuschauer mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass wir alles gegeben haben“, so Unterberger. Tipp: 3:2 für Buchbach