„Müssen gallig sein": TSV Buchbach will endlich den ersten Sieg 2026 Regionalliga Bayern Heute, 10:59 Uhr

Gegen die SpVgg Greuther Fürth II kam der TSV Buchbach nicht über ein 0:0-Unentschieden heraus. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Nach zwei Unentschieden soll am Freitag der erste Dreier her. Trainer Unterberger deutet personelle Änderungen in der Startelf an.

Nach den Punkteteilungen gegen Greuther Fürth II und bei Schwaben Augsburg erwartet der TSV Buchbach am heutigen Freitag in der Regionalliga um 19 Uhr die SpVgg Bayreuth. Im dritten Anlauf soll der erste Dreier unter der Regie von Trainer Marc Unterberger her. Heute, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 19:00 live PUSH Mit dem 1:1 in Eichstätt und dem 2:1 über den FC Bayern II ist die „Oldschdod“ gut aus den Startlöchern gekommen und hat den Rückstand auf die Gastgeber verkürzt. Das Team von Trainer Lukas Kling rangiert vier Zähler hinter den Gastgebern auf Platz 13 und hat sieben Punkte Vorsprung auf die Relegationszone. Sportlich scheinen die finanziell angeschlagenen Bayreuther also in ruhigeres Fahrwasser zu steuern, nachdem in einem turbulenten Winter dem gesamten Kader freigestellt worden war, den Verein zu verlassen. Davon haben einige Stammkräfte Gebrauch gemacht. Gleichzeitig gab es auch einige hochkarätige Neuzugänge, wie etwa Maximilian Fesser, der von den Würzburger Kickers gekommen ist und den Führungstreffer im Spiel gegen die kleinen Bayern markierte.