„Müssen es wieder besser machen“: Wolfratshausen nach Klatsche vor nächster schwieriger Aufgabe

Die 0:4-Watschn gegen den SV Waldeck/Obermenzing hat beim BCF Wolfratshausen massiv Spuren und Wunden hinterlassen, die längst noch nicht verheilt und geleckt sind. Es stand von Beginn an außer Frage, wie schwer es die neu formierte Bezirksliga-Elf des BCF heuer haben würde, den Verbleib in der Spielklasse abzusichern. Ein Vorurteil, das sich an der nicht präzise einzuordnenden Qualität des Kaders orientiert. Klassische Grundwerte wie Einsatz, Laufbereitschaft und Kampf sind hingegen nicht verhandelbare Voraussetzungen, um überhaupt in Reichweite des Ligaverbleibs zu kommen.

Doch ausgerechnet in diesem Bereich versagten die Farcheter am vergangenen Sonntag ohne Ausnahme und in allen Belangen. Nach nur vier Spieltagen steht eine Horror-Tordifferenz von minus 12 zu Buche. Auf den letzten Tabellenplatz kann der Ballclub derweil auch nach dem Gastspiel beim FC Deisenhofen heute um 19.30 Uhr nicht absinken. Schlusslicht SV Polling greift erst am Wochenende wieder ins Geschehen ein und wird bis dahin sicher Letzter bleiben.

Viel zu besprechen gab es nicht. Trainer Florian Ächter tauschte sich in der Kabine mit seinen Führungsspielern aus. An der Resonanz änderte sich nicht viel: „Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und müssen es jetzt wieder besser machen.“ Was soll der Coach seine ohnehin dezimierte und bisweilen überforderte Elf jetzt groß mit Theorie überfrachten? Alle müssten sich jetzt zusammenreißen, – „so einfach das klingen mag“. Ächter gibt allerdings auch zu bedenken, dass die letzten Partien in Ermangelung von gelernten Innenverteidigern nicht einfach zu handhaben waren.

Juri Falch und Lukas Hintermeier mussten ihr spielerisches Potenzial und ihren Kampfgeist auf der Sechs temporär aufgeben, um die hinterste Linie abzusichern. „So geht das Übergangsspiel verloren, das gesamte Konstrukt wird instabil“, erläutert der 42-Jährige. Mit der Rückkehr von Dominik König, Erblin Deskaj, Metehin Altay und den Veliqi-Brüdern hat Ächter wieder mehr Optionen für die geeignete Formation.

Gleichwohl treffen er und sein Team auf eine Art Unbekannte. Ächter zählt über 30 eingesetzte Spieler beim FC Deisenhofen II. „Da weißt du nicht, auf wen du triffst.“ Nachsicht beim Unterbau des Bayernligisten ist schlechthin nicht zu erwarten. Die Mannschaft von Andreas Budell steht auf dem vierten Tabellenplatz, ist seit drei Partien ungeschlagen und machte mit Siegen gegen Geiselbullach (5:2) und Gilching (4:1) auf sich aufmerksam. Am vergangenen Wochenende teilte man sich die Punkte mit dem SV Untermenzing.