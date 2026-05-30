 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligavorschau

»Müssen es nur auf den Platz bringen«: Ruderting darf noch hoffen

Vorschau 22. Spieltag: Für Ruderting zählen nur drei Punkte +++ Kirchberg auswärts gegen Biberbach +++ Meister Frauenbiburg reist nach Thenried +++ Absteiger Alburg zuhause gegen Amicitia

von Leah Hauzenberger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt bei dlen Rudertingerinnen bis zuetzt. Die Entscheidung fällt heute am letzten Spieltag.
Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt bei dlen Rudertingerinnen bis zuetzt. Die Entscheidung fällt heute am letzten Spieltag. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Am heutigen Samstag steht in der Frauen-Landesliga Süd der letzte Spieltag auf dem Programm. Aus niederbayerischer Sicht steht dabei noch eine entscheidende Frage im Abstiegskampf aus. Ruderting braucht einen Sieg und muss zeitgleich hoffen, dass Wacker München nicht punktet. Nur dann wäre sogar noch der direkte Klassenerhalt möglich. Die Entscheidung fällt heute ab 16 Uhr, wenn alle Partien zeitgleich angepfiffen werden.

Heute, 16:00 Uhr
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
16:00

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Es muss heute noch einmal jede alles geben und bis zum Schluss kämpfen, damit wir weiterhin die Möglichkeit haben, in dieser Liga zu spielen. Leistungsmäßig haben wir auf jeden Fall das Potenzial dafür. Jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen.“

Heute, 16:00 Uhr
SV Thenried
SV ThenriedThenried
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
16:00

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Bevor wir uns in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden, wollen wir in Thenried noch einmal abliefern. Wir haben noch das ein oder andere Ziel vor Augen. Uns ist allerdings bewusst, dass die zwölf Punkte Unterschied in der Tabelle nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse widerspiegeln. Deshalb erwarten wir ein enges Spiel gegen einen starken Gegner.“

Heute, 16:00 Uhr
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
16:00

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Mit dem gesicherten Klassenerhalt fahren wir gelöst nach Biberbach. Dort werden wir auch einigen B-Juniorinnen Einsatzzeiten geben, da mehrere Stammkräfte verhindert sind oder sich bereits im Urlaub befinden. Wir freuen uns außerdem auf die letzte Auswärtsfahrt mit dem Bus in dieser Saison.“

Heute, 16:00 Uhr
FC Alburg
FC AlburgAlburg
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
16:00

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nichts mehr geht, ist es unser großes Ziel, zum Abschluss der Saison einen Heimsieg einzufahren und so auch mit einem guten Gefühl in die kommende Spielzeit zu gehen. Es wird ein interessantes Spiel, denn Amicitia ist zuletzt sehr stark aufgetreten. Da müssen wir von Beginn an dagegenhalten.“