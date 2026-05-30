»Müssen es nur auf den Platz bringen«: Ruderting darf noch hoffen

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Es muss heute noch einmal jede alles geben und bis zum Schluss kämpfen, damit wir weiterhin die Möglichkeit haben, in dieser Liga zu spielen. Leistungsmäßig haben wir auf jeden Fall das Potenzial dafür. Jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Mit dem gesicherten Klassenerhalt fahren wir gelöst nach Biberbach. Dort werden wir auch einigen B-Juniorinnen Einsatzzeiten geben, da mehrere Stammkräfte verhindert sind oder sich bereits im Urlaub befinden. Wir freuen uns außerdem auf die letzte Auswärtsfahrt mit dem Bus in dieser Saison.“

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Bevor wir uns in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden, wollen wir in Thenried noch einmal abliefern. Wir haben noch das ein oder andere Ziel vor Augen. Uns ist allerdings bewusst, dass die zwölf Punkte Unterschied in der Tabelle nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse widerspiegeln. Deshalb erwarten wir ein enges Spiel gegen einen starken Gegner.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nichts mehr geht, ist es unser großes Ziel, zum Abschluss der Saison einen Heimsieg einzufahren und so auch mit einem guten Gefühl in die kommende Spielzeit zu gehen. Es wird ein interessantes Spiel, denn Amicitia ist zuletzt sehr stark aufgetreten. Da müssen wir von Beginn an dagegenhalten.“