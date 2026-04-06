„Müssen erfinderisch sein" – FCD mit Personalnot nach Heimstetten

Der FC Deisenhofen trifft in der Bayernliga Süd auf Heimstetten. – Foto: Marc Marasescu

Trainer Andreas Pummer rechnet nicht damit, dass sich die personelle Situation verbessert. Die jungen Kicker aus dem Kader der zweiten Mannschaft werden weiterhin oben benötigt und bekommen die Gelegenheit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Im Bestand hat man auch noch angeschlagene Kicker, hinter denen schon vor dem Donnerstagsspiel gegen Geretsried mehr oder weniger große Fragezeichen stehen.

Wenn man im Urlaub richtig Italien fährt, gibt es eine Reihe langer Tunnel, bei denen man sich nach dem Licht am Ende des Tunnels sehnt. Der FC Deisenhofen fährt gerade schon gefühlte 20 Kilometer Tunnel und wartet noch immer auf das Licht. Vor dem Gastspiel beim SV Heimstetten (Dienstag, 18.30 Uhr) verschärft sich die personelle Situation eher noch weiter.

Fix ist für dieses Spiel im Osten des Landkreises München, dass Henrik Freitag nach vier Bayernliga-Einsätzen eine pause einlegen muss. Er fing sich gegen Geretsried die Rote Karte ein und ist gesperrt. Trainer Andreas Pummer hat am Osterwochenende beim Familien-Suchspaß mit den Kindern nur Eier und Schokolade gefunden und eben keine Spielerpässe von sofort einsatzberechtigten Aushilfskickern. Deshalb bleibt ihm nur die Erkenntnis, „dass wir erfinderisch sein müssen“. Die Frage nach seinem Spielerpass wischt er laut lachend weg: „Mich will keiner mehr auf dem Platz sehen…“

Mit dem SV Heimstetten wartet auf die Deisenhofener eine absolute Herkulesaufgabe. Der langjährige Regionalligist ist super aus der Winterpause gekommen und hat in den bisherigen sechs Spielen noch nicht verloren. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden hat sich Heimstetten auf den fünften Platz hochgearbeitet und hat aktuell bereits einen Zähler mehr auf dem Konto als die einen Rang dahinter rangierenden Deisenhofener.

Tabellerisch und geographisch ist dieses Bayernligamatch ein Nachbarschaftsduell, in dem der FC Deisenhofen nach den aktuellen Trends nichts zu verlieren hat und frech aufspielen kann.