„Müssen einfach liefern“ – Pesch im Heimspiel gegen Porz unter Druck

Der Druck steigt in Pesch: Nach drei deutlichen Niederlagen in Folge mit 18 Gegentoren braucht das Team von Adriano Terranova dringend ein Erfolgserlebnis. Gegen die SpVg Porz soll der Turnaround gelingen – andernfalls droht der Rückstand im Tabellenkeller weiter zu wachsen. Doch auch die Gäste reisen nach der Pleite gegen Düren mit Wiedergutmachungswillen an und wollen Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen.

Peschs Trainer Adriano Terranova fordert von seiner Mannschaft eine klare Reaktion: „Wir erwarten einen heißen Tanz auf heimischer Anlage. Wir erwarten eine laufintensive und aggressive Porzer Mannschaft. Wir müssen am Wochenende einfach liefern und den Kampf annehmen.“

Nach drei deutlichen Niederlagen in Serie und der jüngsten 2:5-Pleite in Wegberg-Beeck steht seine Mannschaft unter Zugzwang. Hoffnung macht die bislang einzige Erfolgsbilanz auf heimischem Boden: Der bisher einzige Saisonsieg wurde zu Hause eingefahren.

Porz-Trainer Jonas Wendt betont vor dem Spiel, dass er die Situation keineswegs auf die leichte Schulter nimmt. „Dass Pesch auf dem Punktekonto noch nicht so dasteht, wie sie sich das vorgestellt haben, ist klar. Wir wissen aber auch, dass wir uns weit von Pesch absetzen können. Wenn wir gewinnen, wären es zehn Punkte, die wir Vorsprung hätten“, erklärt Wendt.

Von einem Pflichtsieg will der Coach jedoch nichts wissen: „Wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Ich habe auch großen Respekt vor dem Trainer, der hier keine einfache Aufgabe übernommen hat – ein Pescher Urgestein. Da steckt viel Herzblut drin und so wird die Mannschaft gegen uns auch auftreten.“

Wendt weiß, dass beide Teams unter Druck stehen: „Die Mannschaft wird wissen, dass sie punkten muss, gerade zu Hause, gegen einen direkten Abstiegs-Konkurrenten. Und der sind wir. Pesch wird hochmotiviert sein – wir aber auch.“

„Wir sind im Flow“

Trotz der Niederlage gegen Düren blickt Wendt zuversichtlich auf das Wochenende: „Wir sind gut im Flow. Wir sind selbstbewusst. Wir hatten wieder eine gute Trainingswoche, weil wir seit Wochen gut performen. Wir finden unseren Rhythmus und werden auf den Kader zurückgreifen können, auch wie vergangene Woche. Wir sind natürlich optimistisch, dass wir, wenn wir so performen wie in den vergangenen Wochen, auch aus Pesch drei Punkte entführen können. Das ist unser Ziel.“

Personell stehen die Porzer nahezu komplett zur Verfügung: „Ausfallen wird der langzeitverletzte Taylan Gülmez und Luca Fünfzig. Da hoffen wir aber, dass er in den nächsten sieben bis zehn Tagen zurückkehren kann.“

Während Pesch auf den dringend benötigten Befreiungsschlag hofft, will Porz mit einem Auswärtssieg die Abstiegszone auf Abstand halten.