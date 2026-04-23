Walldorfs Trainer Andreas Schön fordert von seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Freiburg II: "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen." – Foto: Foto Pfeifer

Die bislang erfolgreiche Saison des FC-Astoria Walldorf droht auf den letzten Metern eine Delle zu bekommen. Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Spielen und eine in allen Belangen enttäuschende 0:3-Schlappe am Dienstagabend gegen den designierten Absteiger FC Bayern Alzenau. Das hat auch dem Trainer alles andere als gefallen. "Wir haben heute ohne Bewegung und ohne Mut gespielt", sagte Andreas Schön im Anschluss.

Für die vier ausstehenden Partien nimmt er seine Mannschaft in die Pflicht: "Wir müssen jetzt ein anderes Gesicht zeigen und dürfen die Runde auf keinen Fall austrudeln lassen." Am Samstag bietet sich erneut zu Hause die Gelegenheit dazu, wenn der SC Freiburg II in den Dietmar-Hopp-Sportpark kommt (Anpfiff, 14 Uhr). Schön weiß, was auf dem Spiel steht – eine richtig gute Saison, in der seine Schützlinge etliche Glanzpunkte gesetzt haben.

Die Negativserie hat aber Gründe und es ist dem 36-jährigen ehemaligen Spielgestalter des FCA hoch anzurechnen, dass die angespannte personelle Lage nicht als Ausrede nutzt. "Das haben wir bislang nicht getan und tun das auch weiter nicht", sagt er dazu. Es ist jedoch offensichtlich, dass der langfristige Ausfall des eingespielten Sturmduos bestehend aus Marcel Carl und Felix Kendel nicht zu ersetzen ist. Dazu fehlt mit Iosif Maroudis ein ballsicherer Akteur für den Rest der Saison. Am Dienstag war es Yasin Zor vorbehalten, als einziger Torgefahr auszustrahlen.