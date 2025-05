„Müssen eigentlich höher gewinnen“: Last-Minute-Tor beschert SE Freising Dreier in Eichstätt

Und auch in Hälfte zwei gingen die Freisinger volles Risiko. Jetzt stand auch die eigene Viererkette felsenfest. Was aber fehlte, war der Führungstreffer, den erneut Russo auf dem Schlappen hatte. Am Ende sah‘s ganz nach einem Remis aus. Doch dann nahm die Partie noch einmal Fahrt auf: Maximilian Rudzki hatte sich über rechts sehr gut durchgesetzt, und die anschließende Hereingabe nahm Daniel Müller am langen Pfosten volley und direkt zum 1:0 (89.).