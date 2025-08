„Müssen eigentlich gewinnen“: Hallbergmoos unterliegt Rosenheim

Hallbergmoos/Rosenheim – Die Landesliga Südost bietet weiterhin beste Unterhaltung. Gefühlt ist jedes Spiel eine 50:50-Angelegenheit – und der neue VfB-Trainer Andreas Giglberger warnt immer wieder, dass man an die Leistungsgrenze herankommen muss. Seine Worte bekamen eine bittere Bestätigung. Bei der irren 3:4 (1:1)-Niederlage beim TSV 1860 Rosenheim kassierte man nicht nur zwei Traumtore, sondern machte auch zu viele Fehler. Angesichts von rund 50 Minuten in Überzahl dürfen sich die Hallbergmooser über diese zweite Saisonpleite nicht beschweren.

Kurz vor der Pause musste Kierdorf dann allerdings raus, weil er sich ohne Einwirkung eines Gegners im Sprint eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Nach dem Schock wurden die Hausherren mit Gelb-Rot dezimiert.

Rosenheim ist eine ziemlich berechenbare Mannschaft, weil das Team sehr körperlich Fußball spielt und nach vorne einen langen Ball nach dem anderen schlägt. Auch diesmal gab es auf beiden Seiten viele Freistöße – und ein langer Ball kam dann auch durch. Erst waren die Hallbergmooser auf dem Flügel schlecht geordnet und dann traf Fischer per Hacke zum 1:1 (35.). Unter dem Strich ging das Ergebnis nach 45 Minuten in Ordnung.

Hallbergmoos kann die Überzahl nicht nutzen

Nach dem Seitenwechsel hatte der VfB Hallbergmoos zwar weiterhin Überzahl, aber die Tore machte Rosenheim. Audal Elghatous schoss sich mit den Saisontreffern drei und vier auf Platz zwei der Torjägerliste. Der VfB hatte gefühlte 90 Prozent Ballbesitz, aber den sich hinten einigelnden Rosenheimer reichten zwei zielgenaue Torschüsse.

Die Gäste jedoch kamen zurück. Sie schlugen viele Flanken in den Strafraum, und eine davon strampelten sich die Rosenheimer selbst rein (74.). In der 89. Minute brachte dann eine Ecke sogar den Ausgleich. Der eingewechselte Stürmer Valentin Bamberger kam im Gewühl an die Kugel.

Aber noch war das Match nicht vorbei – und einen Trumpf hatte Rosenheim noch: Anstoß, Schuss, Tor. Keeper Tobias Heckl stand, als die Gastgeber das Spiel wieder eröffneten, am Elfmeterpunkt und kam im Rückwärtslaufen nicht mehr an den Kracher-Schuss, der genau im Kreuzeck des Kastens einschlug.

„Eigentlich musst du das Spiel gewinnen“, sagte später der sportliche VfB-Leiter Anselm Küchle, „aber wir haben viel zu einfache Gegentore zugelassen.“ Mit vier Punkten aus vier Spielen ist Hallbergmoos ziemlich bescheiden in die Saison gestartet und hinkt den eigenen Ansprüchen fürs Erste weit hinterher.