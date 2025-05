"Müssen drei Punkte her": Endspiel im Abstiegskampf für FV Endenich

Trotz der knappen Niederlage gegen Pesch sieht Ochs positive Ansätze. "Die Entwicklung der letzten vier Wochen in der Mannschaft ist herausragend gut. Gegen Pesch waren wir über 70 Minuten das klar bessere Team. Leider haben wir es versäumt, in der ersten Halbzeit aus vier hundertprozentigen Chancen nur eine zu machen.“

Personell sieht es für Bonn-Endenich gut aus. „Bis auf Sang Woo können wir aus dem Vollen schöpfen. Mike Hessel kommt auch von seiner Rotsperre zurück. Er verleiht dem Team noch mehr Kraft und Mentalität“, so Ochs.

Mit Blick auf die kommenden schweren Aufgaben – mit dem Siegburger SV, dem SSV Merten und dem Bonner SC geht es in den kommenden Wochen gegen die Top-Teams der Liga – ist die Ausgangslage klar: Für Bonn-Endenich zählt am Sonntag nur ein Sieg, will man die Hoffnung auf den Klassenerhalt wahren.