„Müssen die Zügel anziehen" – Aich verliert gegen Oberalting

Am Boden: Der FC Aich. – Foto: Dieter Metzler

Er mache sich weder Gedanken über einen möglichen Aufstieg noch über einen drohenden Abstieg, meinte Aichs Trainer Marcel Aue nach der zweiten Niederlage in der Rückrunde. „Wenn man 70 Minuten lang schläft, kann man in 20 Minuten kein Spiel gewinnen“, meinte Aue nach der 1:2 Pleite beim TSV Oberalting.

Schon beim 0:1 (2.) durch den 34-jährigen Patrick Feicht, einem Ex-Regionalliga-Kickers, der auch einmal das Weikertshofener Trikot trug, waren seine Spieler wohl gedanklich noch nicht auf dem Platz. Und als Feicht kurz nach dem Wiederanpfiff zum zweiten Mal zuschlug (53.), hätte seine Mannschaft durch Manuel Milde, Elias Janele und Rene Grüner das Ergebnis längst freundlicher gestalten können. Grüner lief allein auf Oberaltings Keeper Maximilian Kraus zu, schaffte es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen.