„Müssen den Kampf annehmen“: Düren hofft auf Punkte gegen Königsdorf

Düren-Coach Marcel Demircan richtet den Blick trotz akuter Abstiegssorgen nach vorne. – Foto: Boris Hempel

Die Sportfreunde Düren stehen am Sonntag vor einer Art Endspiel. Nach fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Mittelrheinliga rangiert der Aufsteiger sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer, der Gang zurück in die Landesliga droht. Sollte auch im Heimspiel gegen den bereits gesicherten TuS Blau-Weiß Königsdorf kein Dreier herausspringen, scheint der direkte Wiederabstieg wohl kaum noch abzuwenden. Die Gäste hingegen können befreit aufspielen und wollen - wie bereits mit 2:1-Erfolg im Hinspiel - den Spielverderber spielen.

„Nach dem gesicherten Klassenerhalt ist die Stimmung natürlich sehr gut. Das war ein wichtiges Ziel in dieser Saison, aber jetzt haben wir uns ein neues Ziel gesteckt, für das wir unser Bestes geben werden“, verrät Ohno und betont: „Die Sportfreunde Düren kämpfen um jeden Punkt, daher erwarte ich ein schwieriges und hartes Spiel.“ Dabei erinnert sich der Übungsleiter bestens an das Aufeinandertreffen in der Hinrunde zurück, als Königsdorf nach frühem Rückstand schlussendlich doch noch drei Punkte gegen Düren einfahren konnte: „Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften - wie schon im Hinspiel - fußballerisch eine interessante Partie abliefern werden, da beide Teams das Spiel mit dem Ball suchen.“

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Tabellennachbar SSV Bornheim hat der TuS BW Königsdorf den Klassenverbleib in der Vorwoche frühzeitig unter Dach und Fach gebracht. Entgegen vieler Erwartungen konnten die Blau-Weißen über die gesamte Saison hinweg konstant ihre Leistung abrufen und überzeugen. Einen großen Anteil daran hat Erfolgscoach Takahito Ohno, der in seiner ersten Spielzeit als Cheftrainer den Grundstein für eine weitere Saison in der fünfthöchsten Spielklasse legt. Angesichts des erreichten Ziels zeigt sich der 30-jährige Spielertrainer hochzufrieden und freut sich zugleich auf eine intensive Begegnung in Düren:

Düren will nach Merten-Debakel Reaktion zeigen

Anders als der Kontrahent aus Königsdorf stecken die Sportfreunde Düren mitten drin im Abstiegskampf. Mit fünf Niederlagen am Stück stellt der Aufsteiger das zurzeit formschwächste Team der Liga, weshalb die Ausgangssituation alles andere als positiv ist. Beim SSV Merten geriet die Elf von Chefcoach Marcel Demircan in der Vorwoche gar mit 0:6 unter die Räder. Mit nach wie vor 14 Zählern auf der Habenseite belegen die Sportfreunde den 14. Tabellenplatz, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte. Weil sich jedoch auch Konkurrent SpVg Porz zuletzt außer Form präsentierte, ist der Klassenverbleib noch möglich. Um diese Gelegenheit jedoch weiterhin offen zu halten, braucht es zwingend den erhoffen Befreiungsschlag, was auch Demircan hervorhebt:

„Die 0:6-Niederlage gegen Merten in der Vorwoche tat weh, das war brutal. Nun empfangen wir Königsdorf, dass fußballerisch ebenfalls extrem stark ist. Das haben wir im Hinspiel am eigenen Leib erfahren, als wir 60 Minuten gut mitgespielt haben, bevor uns am Ende die Kraft ausging. In der zweiten Saisonhälfte sind wir jedoch konditionell und physisch besser aufgestellt als in der Hinrunde. Wir müssen den Kampf annehmen, es reicht nicht, nur über einen kurzen Zeitraum gut zu spielen“, ordnet der 37-Jährige die derzeitige Situation seiner Mannschaft ein. Vor gut einem Jahr gelang dem Cheftrainer mit den Sportfreunden der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, als der erstmalige Aufstieg in die Mittelrheinliga gelang. Nun wollen die Blau-Weißen alles daran setzen, auch im kommenden Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse aufzulaufen.

Trotz einiger Ausfälle: Düren geht zuversichtlich in die Partie

Neben Tobias Frohn, Jan Mbayabu, Perr Iven, Tomoya Kitazawa müssen die Sportfreunde auch auf Spielführer Selim Düskün verzichten. Alle fünf Akteure fehlen dem Abstiegskandidaten verletzungsbedingt. Keine optimale Ausgangslage, was Übungsleiter Demircan aber nicht davon abhält, den Blick nach vorne zu richten: „Der Kader ist groß genug, ich habe sieben Spieler auf der Bank, das passt also. Gegen Königsdorf werden wir mit einem klaren Plan ins Spiel gehen. Ich habe richtig Lust auf die Partie und freue mich darauf - vielleicht können wir Königsdorf ärgern“, gibt sich der Übungsleiter hoffnungsvoll.

Sein Gegenüber Takahito Ohno kann derweil auf das volle Personal zurückgreifen, was die Favoritenrolle des Tabellenneunten nochmals unterstreicht. Ob Königsdorf den Hinspiel-Erfolg gegen Düren wiederholen und seine gute Form aus den vergangenen Wochen bestätigen kann, bleibt abzuwarten. Anstoß im Dürener Oststadion am Sonntag ist um 15 Uhr.