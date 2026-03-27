»Müssen den Dreier holen«: Alburg & Co. mit richtungsweisender Aufgabe

Der FC Alburg (rote Trikots) steht am Wochenende vor einer schwierigen Aufgabe. – Foto: Tobias Schwarz

13. Spieltag der Landesliga Süd: Frauenbiburg tritt bei Überacker an, Kirchberg möchte das Vorwochen-Ergebnis hinter sich lassen und gegen Tabellenletzten Augsburg punkten. Alburg empfängt Wilting am Sonntag, während Ruderting zum Auswärtsspiel bei Amicitia antritt.

Morgen, 14:00 Uhr RW Überacker RW Überacker SV Frauenbiburg Frauenbiburg 14:00 PUSH

Der Tabellenführer aus Frauenbiburg hat am Wochenende die Gelegenheit, das Hinspielergebnis gegen Überacker zu verbessern. Im ersten Aufeinandertreffen lagen die Niederbayerinnen bis zur 62. Minute mit 0:2 zurück, ehe das Spiel noch mit einem Unentschieden endete. Dieses Mal will das Team von Trainer Thomas Jost von Beginn an zeigen, dass ein Sieg möglich ist.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind vom Hinspiel gewarnt. Am Samstag müssen wir von Anfang an hellwach und präsent sein. Natürlich haben wir den Anspruch, die drei Punkte nach Frauenbiburg zu holen.“

Der SV Kirchberg im Wald will am kommenden Spieltag das Spiel der vergangenen Woche gegen Frauenbiburg schnell hinter sich lassen. Am Wochenende empfangen die Niederbayerinnen den FC Augsburg. Gegen den Tabellenletzten ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Der 2:1-Erfolg im Hinspiel zeigt, dass die Kirchbergerinnen das Potenzial haben, die Partie diesmal erfolgreich zu gestalten. Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer in der vergangenen Woche müssen wir gegen Augsburg die drei Punkte holen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Im Hinspiel in Augsburg waren wir überlegen, konnten unsere Chancen aber nicht konsequent nutzen. Das möchten wir diesmal anders machen. Nach dem Kreuzbandriss von Lisa Garhammer letzte Woche, steht auch der Einsatz von Esther Lichtinger und Sandra Kühbeck noch auf der Kippe.“







So., 29.03.2026, 11:00 Uhr FC Alburg Alburg SV Wilting SV Wilting 11:00 PUSH

Das Hinspiel möchten die Alburgerinnen sicherlich schnell abhaken. Auswärts mussten sie eine deutliche Niederlage gegen den derzeitigen Tabellensechsten hinnehmen. Nur ein Sieg kann den Alburgerinnen helfen, den Anschluss an einen Nicht-Abstiegsplatz zu wahren. Eine zusätzliche Herausforderung wird sein, die derzeit auf Platz zwei stehende Torjägerin Verena Graf (12 Spiele, 11 Tore, 3 Assists) in Schach zu halten, zumal sie im Hinspiel gleich dreimal erfolgreich war. Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel und müssen ein besonderes Auge auf eine der Toptorjägerinnen der Liga haben. Gleichzeitig wollen wir uns keinesfalls verstecken, sondern den Heimvorteil nutzen, eigene Akzente setzen und hoffentlich die drei Punkte einfahren.“





So., 29.03.2026, 16:00 Uhr SC Amicitia München SC Amicitia FC Ruderting Ruderting II 16:00 PUSH