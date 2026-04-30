„Müssen auf Sieg spielen“: Hohkeppel in Bornheim unter Erfolgsdruck

Hohkeppel will in Bornheim den nächsten Schritt zum erhofften Wiederaufstieg gehen. – Foto: Lucy Neuber

Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel steht am 25. Spieltag der Mittelrheinliga bei Aufsteiger SSV Bornheim unter Siegesdruck. Schließlich gilt es für den Aufstiegsanwärter, drei Punkte beim Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte einzutüten, um im Rennen um den direkten Wiederaufstieg vertreten zu bleiben. Derweil kann der Gastgeber aus Bornheim mit einem Heimdreier den sicheren Klassenerhalt verbuchen, was sicherlich Ansporn genug sein dürfte.

„Personell fallen Luca Reuschenbach und Marius Jennes verletzt aus, ansonsten kehren die gesperrten Spieler zurück. Dennoch fehlen uns am Sonntag zwei wichtige Spieler im Defensivverbund“, ordnet Schmitz die Personallage vor dem Duell am Wochenende ein. Um dieses erfolgreicher zu gestalten als den vergangenen Auftritt gegen Königsdorf ginge es aus Sicht des Übungsleiters allen voran darum, ein ähnliches Engagement wie bei der Punkteteilung im Hinspiel an den Tag zu legen: „Bereits im Hinspiel haben wir unsere Leidenschaft auf den Platz gebracht, für mich war das 0:0 nicht verdient. Wir haben leidenschaftlich gegen den Ball gearbeitet und wollen diese Qualitäten nun wieder abrufen. Gerade wenn wir der vermeintliche Underdog sind, ist es sehr unangenehm, gegen uns zu spielen“, versichert Schmitz und schlussfolgert: „Dafür müssen wir unsere Mentalität wieder auf den Platz bringen.“

Für den SSV Bornheim ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen den favorisierten Kontrahenten demnach klar. Drei Punkte auf heimischer Anlage und der Klassenerhalt wäre gesichert. Selbiges hätte der SSV auch schon im Auswärtsspiel bei Tabellennachbar TuS Blau-Weiß Königsdorf in der Vorwoche unter Dach und Fach bringen können, allerdings musste sich der Liga-Neuling klar mit 0:3 geschlagen geben. Grund für die deutliche Schlappe waren allen voran die vielen personellen Ausfälle. Gegen Hohkeppel kann Chefcoach Patrick Schmitz nun wieder auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen, was den 34-jährigen Aufstiegstrainer positiv stimmt:

Brunetto: „Wissen genau, was uns am Sonntag erwartet“

Während Bornheim seine Außenseiterrolle also ausnutzen möchte um befreit aufspielen und drei Zähler einheimsen zu können, steht für den SV Eintracht Hohkeppel wesentlich mehr auf dem Spiel. Nach der schwachen Phase vor einigen Wochen - mitsamt drei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Sieg und dem Aus im Mittelrheinpokal - musste Abdullah Keseroglu seinen Posten als Cheftrainer der Eintracht räumen. Ihn ersetzte Giuseppe Brunetto, der den Aufstiegsanwärter zurück in die Erfolgsspur führte.

Nach zwei Siegen gegen die SpVg Porz und den FC Teutonia Weiden folgte am vergangenen Wochenende das 1:1 gegen Aufstiegskonkurrent Siegburger SV 04. Dennoch beträgt der Abstand auf Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 bereits fünf Punkte, weshalb sich die Eintracht in den kommenden Wochen keine weiteren Patzer leisten darf, um die Meisterschaft noch im Bereich des Möglichen zu halten. Das weiß auch Brunetto, der die derzeitige Gemengelage seiner Elf passend einordnet: „Uns ist allen klar, dass wir am Sonntag gewinnen müssen. Es wird keine einfache Aufgabe, aber die gibt es in diese Liga ohnehin nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir auf Sieg spielen“, hebt der 53-Jährige unmissverständlich hervor.

Anders als beim torlosen Remis im Hinspiel wollen die Schwarz-Gelben demnach auswärts siegen und dem Spitzenreiter aus Bergisch Gladbach weiterhin dicht auf den Fersen bleiben. Wie Brunetto klarstellt, sei seine Mannschaft auf den anstehenden Gegner bestens eingestellt: „Bornheim ist sehr organisiert - vor allem gegen den Ball agieren sie defensiv sehr gut. Im Hinspiel haben sie gegen uns nicht viel zugelassen. Ich habe sie auch gegen Bergisch Gladbach gesehen, wo sie sehr aktiv waren und gute Möglichkeiten hatten. Wir wissen genau, was uns am Sonntag erwartet“, hebt der Coach zuversichtlich hervor und bilanziert: „Ich bin überzeugt, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel abliefern werden. In den drei Partien, seit ich die Mannschaft betreue, sind wir von Spiel zu Spiel einen Schritt besser geworden.“

Gute Personalsituation auf beiden Seiten

Für das Aufeinandertreffen am Sonntag können sowohl die Hausherren als auch die favorisierten Gäste auf den Großteil ihres Kaders zurückgreifen. Während bei Bornheim die drei zuvor gesperrten Akteure Mohammed Bouchafrati, Atemlefeh Morfaw und Can Catack wieder zur Verfügung stehen, muss Hohkeppel lediglich auf den verletzten Stürmer Clinton Williams Emmanuel verzichten. Demnach verspricht die Begegnung eine vielversprechende zu werden, bei der beide Mannschaften ihre jeweilige Tabellensituation erheblich optimieren können. Wem dies schlussendlich gelingen wird, ist trotz der klaren Rollenverteilung nur schwer vorherzusehen. Anstoß der Begegnung in der Bornheimer Provinzial Arena ist um 15.30 Uhr.