»Müssen auf 100 % kommen«: Feucht will Heimserie gegen Buch ausbauen

Daheim noch ungeschlagen: Der SC Feucht fordert den TSV Buch. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Am vergangenen Spieltag rang der SCF den SV Buckenhofen knapp mit 3:2 nieder . Am Ende glichen die Schlussminuten zwar einer Abwehrschlacht, die die Feuchter jedoch überstanden. Mit nun zehn Punkten aus sechs Spielen verzeichnen die Zeidler einen ordentlichen Saisonstart und sind vor heimischem Publikum in dieser Spielzeit nach wie vor ungeschlagen.

Während die Zeidlerkicker also mit Rückenwind auflaufen, reisen die Gäste aus dem Nürnberger Knoblauchsland mit zwei Niederlagen in Serie an die Waldstraße. Nach dem 1:3 gegen den SC Großschwarzenlohe ist der TSV inzwischen mit sieben Zählern auf Tabellen-13. Feuchts Coach Felix Spielbühler mahnt im Vorfeld der Begegnung dennoch zur vollen Konzentration: „Mit dem TSV Buch kommt ein Gegner, der über eine interessante Mischung in seinen Reihen verfügt. Mit so alten Haudegen wie Fleischmann, Lahr oder Sormaz bringen sie eine Menge Erfahrung mit, haben jedoch auch viele vielversprechende junge Leute im Kader.“

Für sein eigenes Team gibt der Übungsleiter daher die klar die Marschroute vor: „Wir müssen von Anfang an aufpassen und müssen mit dem Anpfiff wieder auf 100 % kommen. Am Ende möchten wir natürlich weiterhin daheim ungeschlagen bleiben und bestmöglich erneut einen Heimsieg feiern.“