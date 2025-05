Müssen auch Ruderting und Frauenbiburg frühzeitig aufgeben?

Der SV Kirchberg im Wald hat - wie FuPa berichtet hat - aufgegeben. Obwohl noch rechnerisch möglich, ist für die Waidlerinnen selber der Abstieg in die Landesliga fix. Der SV Frauenbiburg, der nur einen Punkt mehr hat, hingegen hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Sieg gegen Theuern am vergangenen Wochenende hat beflügelt - und muss nun vergoldet werden. Und was macht der FC Ruderting? Er darf im Titelrennen alles - nur keine Punkte mehr liegen lassen...