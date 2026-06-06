"Müssen alles in die Waagschale werfen"

– Foto: Thomas Rinke

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 steht für den TSV Schwicheldt noch einmal viel auf dem Spiel. Gegen den SV Lauingen-Bornum wollen die Gastgeber mit einem Heimsieg den Klassenerhalt endgültig sichern und eine nervenaufreibende Saison erfolgreich abschließen.

Die Gäste aus Lauingen-Bornum stehen mit 33 Punkten auf Rang zehn und haben ebenfalls noch keine endgültige Planungssicherheit. Zwar spricht die deutlich bessere Tordifferenz für die Mannschaft, rechnerisch ist der Klassenerhalt jedoch noch nicht vollständig gesichert.

Vor dem Saisonfinale befindet sich der TSV Schwicheldt in einer vergleichsweise günstigen Ausgangslage. Mit 32 Punkten belegt die Mannschaft Platz elf und hat zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Dennoch ist die Situation noch nicht vollständig geklärt.

Die Gastgeber gehen mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Am vergangenen Spieltag gelang ein wichtiger 4:2-Auswärtssieg beim VfL Leiferde, der die Ausgangsposition vor dem Saisonabschluss deutlich verbesserte.

Entsprechend treffen zwei Teams aufeinander, die beide mit einem Erfolg sämtliche Rechnereien vermeiden könnten.

Trainer Benjamin Weiß spricht deshalb vom letzten entscheidenden Schritt: „Letztes Spiel der Saison, unser letztes Endspiel. Wir hatten davon mehrere in den letzten Wochen.“

Trotz der rechnerisch guten Ausgangslage will sich Schwicheldt nicht auf fremde Hilfe verlassen. „Das wollen wir und müssen wir auf jeden Fall positiv bestreiten, weil ich glaube, die Konkurrenz punktet mindestens einfach. Das würde für uns reichen, selbst bei einer Niederlage. Aber darauf können wir uns nicht verlassen.“

Die Marschroute ist eindeutig: „Es ist ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen. Und somit dann die Klasse halten.“

Lauingen-Bornum reist ohne Druck, aber mit Motivation an

Der SV Lauingen-Bornum holte zuletzt ein 1:1 gegen den FC Wenden und geht als Tabellenvorderer der direkten Abstiegszone in den letzten Spieltag. Die Mannschaft verfügt über einen Vorsprung von 16 Toren gegenüber den Verfolgern auf den Abstiegsplätzen, was die Situation deutlich entspannter erscheinen lässt.

Weiß erwartet dennoch keinen Gegner, der auf Sicherheit bedacht sein wird: „Ich glaube, für Lauingen geht es ja auch noch ein bisschen um den Klassenerhalt.“ Und weiter: „Von daher erwarte ich auch einen Gegner, der voll auf den Sieg spielt.“

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2. Damals rettete Timo Schrader den Schwicheldtern mit seinem Treffer in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Kampf, Emotionen und ein Saisonabschluss mit Bedeutung

Die Voraussetzungen für einen intensiven letzten Spieltag sind gegeben. Beide Mannschaften wissen, dass ein Sieg alle Unsicherheiten beseitigen würde. Für Schwicheldt kommt hinzu, dass die Partie vor heimischer Kulisse stattfindet.

Benjamin Weiß fordert deshalb maximale Einsatzbereitschaft: „Wir müssen alles in die Waagschale werfen und dagegenhalten. Dann haben wir hoffentlich einen schönen Saisonabschluss.“

Für den TSV Schwicheldt bietet sich damit die Chance, eine schwierige Saison mit einem Erfolgserlebnis und dem sicheren Klassenerhalt zu beenden. Lauingen-Bornum wiederum will seine starke Ausgangslage bestätigen und die Spielzeit ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen.