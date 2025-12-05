"Müssen alles abrufen": Kray vor Duell auf Augenhöhe mit PSV Wesel

Aktuell mit 15 Punkten auf der Habenseite, steht der PSV Wesel einen Punkt vor dem FC Kray auf Platz 13 der Liga und befindet sich somit ebenfalls im Abstiegskampf. Bereits in die Spielzeit startete das Team um Trainer Björn Alsfelder denkbar schlecht. In den ersten fünf Spielen kassierte Wesel fünf Niederlagen und fand sich schnell am Tabellenende wieder. Was sicher zuerst einmal nicht verwunderlich war, verlor das Team im Sommer doch einige Stammspieler und musste mehrere Spieler, die aus der A-Jugend hochkamen, zuerst einmal an den Seniorenfußball heranführen. Dies gelang in den folgenden Partien dann immer besser; aus den vergangenen zehn Partien reichte es immerhin für 15 Punkte, sodass der Klub nun über dem Strich steht.
Alleine schon aufgrund der Tabellensituation, scheint die nächste Partie ein Spiel auf Augenhöhe zu sein, jedoch muss die Krayer Mannschaft um Abwehrchef Michal Tosh Lake alles auf den Platz bringen, um einen weiteren Saisonsieg einzufahren. Mut sollte dabei der Sieg im letzten Heimspiel gegen Rhenania Bottrop machen und auch das Spiel der Vorwoche beim Tabellenführer VfB Bottrop, trotz der Niederlage. Allerdings wird es darauf ankommen, die individuellen Fehler abzustellen, die zu Gegentoren führetn. Defensive Stabilität und offensive Effektivität ist gefragt, will der FCK nach 90 Minuten als Sieger den Platz verlassen und so weitere wichtige Punkte verbuchen können.
Trainer Dimitrios Pappas erwartet einen schweren Gegner: "Wesel ist eine Mannschaft, die den Abstiegskampf kennt; die über ihren starken Zusammenhalt und ihre mannschaftliche Geschlossenheit kommt und die sich niemals aufgibt. Deshalb muss für uns völlig klar sein, dass wir alles abrufen müssen, um gegen so eine Mannschaft bestehen zu können. Wir spielen zu Hause nicht mit breiter Brust, aber wir haben unser letztes Heimspiel gewonnen und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Auch letzte Woche gegen Bottrop: Zwar haben wir verloren, aber in vielen Phasen gegen den Tabellenführer richtig gut ausgesehen. Daran wollen wir anknüpfen. Wir wollen zeigen, dass wir unbedingt wieder aus dieser Zone raus wollen. Und das geht nur, wenn alle mitziehen und der Fokus nicht auf dem Einzelnen liegt, sondern voll und ganz auf dem Team.“